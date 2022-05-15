Из Чехии уже уехало около 140 000 украинских беженцев, примерно 200 000 осталось

По словам главы МВД Вита Ракушана, в настоящее время в Чехии находится около 200 тысяч беженцев из Украины. Около 140 000 из них уже покинули страну. В общей сложности Чехия выдала более 340 000 виз временной защиты.

«У нас сейчас в стране 200 000 беженцев», — сказал министр, выступая в воскресной программе «Вопросы Вацлава Моравца» на чешском телевидении. Еще около 140 000 человек приехавшие в Чехию после начала российского вторжения в Украину в конце февраля, уже покинули страну. Однако точно сказать, продолжили ли они путь в Европу или вернулись в Украину, невозможно.

«Мы не приграничные страны, в отличие от Словакии или Польши мы не видим, уезжают ли люди на Украину», — пояснил министр.

Тем не менее, чешские власти должны получить более полное представление в конце мая. «По требованию Чехии к 31 мая должна быть запущена общеевропейская ИТ-система, к которой наши полицейские и все будут иметь компетентный доступ. И мы действительно увидим, сколько людей вернулось», — сказал он.

В настоящее время Чехия располагает информацией о регистрации, но не уверено, продолжают ли беженцы оставаться по соответствующему адресу.

Источник: novinky