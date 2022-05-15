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Из Чехии уже уехало около 140 000 украинских беженцев, примерно 200 000 осталось

Из Чехии уже уехало около 140 000 украинских беженцев, примерно 200 000 осталось

420on.cz 203
По словам главы МВД Вита Ракушана, в настоящее время в Чехии находится около 200 тысяч беженцев из Украины. Около 140 000 из них уже покинули страну. В общей сложности Чехия выдала более 340 000 виз временной защиты.
Из Чехии уже уехало около 140 000 украинских беженцев, примерно 200 000 осталось

«У нас сейчас в стране 200 000 беженцев», — сказал министр, выступая в воскресной программе «Вопросы Вацлава Моравца» на чешском телевидении. Еще около 140 000 человек приехавшие в Чехию после начала российского вторжения в Украину в конце февраля, уже покинули страну. Однако точно сказать, продолжили ли они путь в Европу или вернулись в Украину, невозможно.

«Мы не приграничные страны, в отличие от Словакии или Польши мы не видим, уезжают ли люди на Украину», — пояснил министр.

Тем не менее, чешские власти должны получить более полное представление в конце мая. «По требованию Чехии к 31 мая должна быть запущена общеевропейская ИТ-система, к которой наши полицейские и все будут иметь компетентный доступ. И мы действительно увидим, сколько людей вернулось», — сказал он.

В настоящее время Чехия располагает информацией о регистрации, но не уверено, продолжают ли беженцы оставаться по соответствующему адресу.

Источник: novinky

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Темы
беженцы украинцы Украина статистика Министерство иностранных дел Министерство внутренних дел Чехия
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