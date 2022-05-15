МВД Чехии расследует случаи «туризма» среди беженцев с целью получения пособия

​По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, наплыв украинских беженцев, которые ночуют, например, на пражском Центральном вокзале, вероятно, организован. Речь идет о так называемом «туризме» с целью получения финансового пособия. Часто это люди, имеющие и украинский, и венгерский паспорта.

По словам Ракушана, чешская полиция уже расследует эти случаи. Организаторы, судя по всему, живут в Закарпатской Украине.

Всего власти Чехии предоставили так называемую временную защиту 342 000 человек. На самом деле, по словам министра внутренних дел, в стране сейчас проживает около 200 000 украинских беженцев. Еще 140 000 или вернулись в Украину, или поехали в другие страны. В ближайшее время планируется провести перепись беженцев, которая должна помочь, например, школам, чтобы они знали, какой натиск их ждет в новом учебном году.

Государство теперь будет выяснять, сколько беженцев проживает по указанным властям адресам. Если беженцы обращаются за государственной помощью, они должны будут указать, где они живут. «Выдача дальнейшей гуманитарной помощи будет зависеть от обязательной регистрации», — сказал Ракушан, выступая в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на чешском телевидении в воскресенье.

Министр внутренних дел хочет получить информацию, подтвержденную региональными и муниципальными властями, к 15 июня. Ракушан также заявил, что невозможно заставить беженцев жить там, где их определило государство. «У них есть свобода передвижения», — сказал он.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день