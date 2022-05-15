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В Чехии становится больше одиноких людей

В Чехии становится больше одиноких людей

420on.cz 23
Это следует из данных о доходах и условиях жизни, собранных Чешским статистическим управлением. В прошлом году в Чехии насчитывалось почти 4,5 миллиона домохозяйств, что примерно на 470 000 меньше, чем 15 лет назад.
В Чехии становится больше одиноких людей

В прошлом году половина домохозяйств состояла из полных семей, т.е. супружеских или партнерских пар с детьми или без них. Еще в десятой части семей взрослые живут с детьми или другими родственниками. Неполные семьи, состоящие из одиноких или разведенных родителей с детьми и, возможно, другими родственниками, составляют 9,5% домохозяйств. В прошлом году в Чехии было две трети домохозяйств без детей. В 17% семей подрастал один ребенок, в 14% — двое детей и в 3% — трое и более детей.

В трех из десяти домохозяйств люди живут одни. Домохозяйства из одного и двух человек вместе составляют более 60%. В общей сложности 18% домохозяйств состоят из трех человек, 16% — из четырех человек. По статистике, среди пенсионеров насчитывается 1,5 млн домохозяйств, почти половина из которых живут одни.

За последние десятилетия чешская семья претерпела серьезные изменения на фоне динамичного социально-экономического развития и в контексте долгосрочных демографических тенденций. Например, сожительство без брака, откладывание семьи на более поздний возраст, расторжение браков и повторное заключение новых, увеличение числа внебрачных рождений, ослабление связей между поколениями или неравное распределение забот между партнерами.

Источник: ceskenoviny.cz

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