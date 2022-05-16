Первые беженцы перебрались в палаточный городок в Праге

В субботу открылся палаточный городок для украинских беженцев в пражской Трое. Во второй половине дня из центра помощи в Высочанах выехал первый автобус с 16 людьми. По словам пресс-секретаря пожарной службы Катерины Суханской, примерно до четырех часов дня было размещено около 40 беженцев.

Беженцы с венгерским гражданством не имеют права на временную защиту

В субботу должны были заполнить от 70 до 80% от всех мест, сказала Суханска. Городок предназначен в основном для беженцев, которые сейчас находятся на главном вокзале. Они могут находиться в Трое, прежде чем власти решат, имеют ли они право на получение временной защитной визы.

Согласно сообщениям от гражданских инициатив, сотни беженцев, в основном цыганского происхождения, живут в неподходящих условиях на главном железнодорожном вокзале. Они ожидают, пока сласти проверят, нет ли у них двойного гражданства, то есть украинского и венгерского. Если есть, то они не имеют права на временную защиту в Чехии.

Палаточный городок был построен по инициативе министра внутренних дел Вита Ракушана. На участке между улицей Повлтавской и кольцевой дорогой пожарные установили десять палаток, в которых будут размещаться люди, и еще десять палаток, где будут помещения для координаторов работы палаточного городка, кухни, столовой и детского уголка.

«Городок служит в качестве еще одного зала ожидания Регионального центра помощи для Украины, и поэтому люди могут попасть в него только через центр помощи», — сказал Вит Хофман, пресс-секретарь пражской мэрии. Придти просто так нельзя. Как будут отбирать беженцев, въезжающих в городок, он не упомянул. По информации гражданских инициатив на вокзале их находятся сотни.

Городок будет работать целый день, но в ночное время с 22:00 до 6:00 он будет закрыт для въезда и выезда. Территория была полностью закрыта пожарными от посторонних глаз — придти «просто посмотреть» не получится.

На прошлой неделе мэр столицы Зденек Гржиб призвал к созданию общенационального механизма перераспределения военных беженцев между регионами.

Источник: prazska.drbna.cz

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