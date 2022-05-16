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На Чехию надвигается шторм. Сегодня с 17:00 возможны сильные грозы с градом

На Чехию надвигается шторм. Сегодня с 17:00 возможны сильные грозы с градом

anastasiia_kn 87
Предупреждение действует с 17:00 до полуночи и распространяется на Прагу, Пльзень, Карловы Вары и части Устецкого, Среднечешского и Южночешского регионов.
На Чехию надвигается шторм. Сегодня с 17:00 возможны сильные грозы с градом

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что в западных регионах Чехии в понедельник днем ​​и вечером возможен сильный шторм, который может сопровождаться ливнями, порывами ветра и возможно градом.

По данным метеорологов, количество осадков может составлять около 30 миллиметров. Скорость ветра при порывах может достигать 70 километров в час. Град ожидается размером до двух сантиметров.

 

Источник: novinky.cz

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