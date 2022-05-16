На Чехию надвигается шторм. Сегодня с 17:00 возможны сильные грозы с градом

Предупреждение действует с 17:00 до полуночи и распространяется на Прагу, Пльзень, Карловы Вары и части Устецкого, Среднечешского и Южночешского регионов.

Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) предупредил, что в западных регионах Чехии в понедельник днем ​​и вечером возможен сильный шторм, который может сопровождаться ливнями, порывами ветра и возможно градом.

По данным метеорологов, количество осадков может составлять около 30 миллиметров. Скорость ветра при порывах может достигать 70 километров в час. Град ожидается размером до двух сантиметров.

#vystraha NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a SILNÉ BOUŘKY.

➡Později odpoledne a večer budou od západu postupovat místy bouřky, v západní polovině Čech ojediněle silné, doprovázené především intenzivními srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30mm, v menší míře kroupami do 2cm,nárazy větru 20 m/s pic.twitter.com/2kLEkoRO1e — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) May 16, 2022

Источник: novinky.cz

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