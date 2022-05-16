Cлучай: Чешский банк отказался обслуживать из-за российского паспорта. Куда обращаться при такой и другой дискриминации?

После российского вторжения в Украину многим российским гражданам, проживающим в Чехии, приходится сталкиваться с неприязнью, потому что они считаются сторонниками путинской войны, хотя к его режиму они никакого отношения не имеют. Это неприятно, даже когда не переходит за рамки закона.

С этим столкнулась и Светлана, уехавшая из России в Чехию еще во времена, когда Путин не был президентом. В Чехии живет давно, но чешского гражданства у нее нет, поэтому пользуется российским паспортом с подтверждением о ПМЖ.

«Я хотела положить деньги в банке на свой счет, куда также приходит моя зарплата от чешской компании. Девушка за стойкой отказалась меня обслуживать и вела себя очень грубо. Она послала меня к банкомату, сказав, что им нельзя принимать деньги на счет от клиентов с российским паспортом», — описала Светлана.

Проблемы на работе

Ее чешский партнер также присутствовал при конфликте. Когда пара требовала от работницы банка показать распоряжение, согласно которому она действует, та отреагировала отказом, как и на просьбу позвонить заведующему отделением.

«Только после долгого настаивания и вопросов о соответствии ее поступка с чешским законодательством девушка за стойкой наконец позвонила кому-то, кто объяснил ей, что, конечно, такого регулирования нет и я могу нормально положить деньги на свой счет. Она потом утверждала, что у нее были неправильные инструкции», — рассказала Светлана, добавив, что в итоге положила деньги на свой счет.

Якуб Штедронь, директор Дома национальных меньшинств в Праге, также зафиксировал случаи дискриминации граждан России:

«Мы знаем, что к гражданам России сейчас хуже относятся, например, на рабочем месте. Я знаю конкретно о человеке, у которого были проблемы на работе из-за его русского происхождения, но, возможно, это уже решено. Люди сейчас полны эмоций, и это правда, что некоторые не очень дружелюбны по отношению к русским», — сказал Штедронь.

Но это несправедливо, добавил он, поскольку многие россияне, живущие здесь, уехали из России именно из-за путинского режима:

«Когда несколько лет назад в России голосовали за пропутинское изменение конституции, 80% населения России проголосовало за. Здесь, в нашей стране, было наоборот. Русские, проживающие в Чехии, на референдуме проголосовали 80% против. Это свидетельствует о том, что русские в Чехии очень критично относятся к режиму», — говорит Штедронь.

Случаи дискриминации сложно доказать

По его словам, подобные случаи дискриминации малодоказуемы: «Конечно, есть возможности, куда обратиться, но, на мой взгляд, эффективнее всего сообщать о таких случаях в СМИ, что привлечет внимание к проблеме», — говорит Штедронь.

По словам адвоката Ондржея Бултаса, поведение, с которым Светлана столкнулась в банке, неприемлемо с точки зрения чешского законодательства:

«Банк или подобное учреждение не может отказать кому-либо в обслуживании только из-за его национальности. Такое поведение представляет собой прямую форму дискриминации в соответствии с положениями о равном обращении и средствах правовой защиты от дискриминации», — пояснил Бултас.

По словам юриста, банк или другое учреждение даже не может изменить свои внутренние правила таким образом, чтобы дискриминировать людей. «Однако при определенных обстоятельствах банк может потребовать доказательства некоторых фактов в случае иностранного гражданина, таких как надлежащая идентификация этого лица или источника средств», — сказал Бултас.

«В данном случае, следовательно, она была российской национальности, и поэтому банк мог потребовать подтверждения ее личности и происхождения денег, например, в связи с санкциями, наложенными на РФ. Однако автоматически отказаться от предоставления услуги банк не может», — добавил Бултас.

►Могут помочь Чешская торговая инспекция (ČOI) или Трудовая инспекция

Это подтверждает, например, представитель ČSOB Патрик Мадле. «Нет внутренних правил, которые не позволяют обслуживать иностранное лицо. Однако банк обязан идентифицировать действующее лицо в случае любой операции, в том числе по вкладу наличных, с учетом мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сказал он.

По его словам, подобная ситуация в ČSOB невозможна:

«ČSOB соблюдает Закон о равном обращении и средствах правовой защиты от дискриминации. В случае дискриминации потребителей можно обратиться в Чешскую торговую инспекцию. И последнее, но не менее важное: жалобу можно подать омбудсмену, который должен оценить все дело и провести расследование».





Источник: novinky.cz

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