Места для беженцев-цыган есть, но местные жители протестуют

По его словам, построить полевой квартал, в котором разместились бы украинские цыгане, несложно. «К сожалению, если разместить там цыган, многие граждане, проживающие в этом районе, протестуют», — подчеркнул он.
«Ситуация в обществе накалилась. Исчезает человечность, а они тоже всего лишь люди. Нужно просить граждан там, где будут жить беженцы, быть терпимее», — добавил министр, добавив, что речь идет о нескольких месяцах.
По словам Валки, проблема заключается в том, чтобы найти долгосрочное место, где беженцы будут чувствовать себя хорошо и где они могли бы нормально жить. «(Цыганские) семьи большие и хотят жить вместе. Они привыкли к определенному образу жизни в Украине. Однако в наших условиях это не совсем осуществимо», — заявил глава Минздрава в программе-дискуссии.
Машек: Стремление помочь всем победило
С другой стороны, депутат Йиржи Машек раскритиковал действия правительства в партии. По его словам, они не справились с ситуацией.
«Мы хотели, чтобы (министр внутренних дел Вит) Ракушан ужесточил правила. Не установлено много фактов, например, об их профессии или о том, хотят ли беженцы остаться надолго или нет», — сказал он.
«Стремление помочь всем победило», — добавил он.
Источник: novinky.cz
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