Под Киевом в одном из массовых захоронений нашли застреленного гражданина Чехии

​Под Макаровым в Бучанском районе Киевской области обнаружены безымянные могилы с телами трех расстрелянных мужчин. В могиле также были обнаружены документы одной из жертв, из которых следует, что это был гражданин Чехии. Полиция Киевской области сообщила, что это был водитель грузовика, который был добровольцем.

«Два человека погибли от выстрелов в голову, один — от выстрела в живот», — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

«На месте захоронения обнаружены документы одного из убитых — гражданина Чехии. Данные соответствуют», — добавил он, что свидетельствует о том, что у погибшего действительно было чешское гражданство.

«Личности еще двух человек на данный момент не установлены, они были в штатском», — сказал начальник.

Чешский доброволец пропал без вести в Макарове в начале марта. Об этом в мае рассказали корреспонденты чешского сервера Voxpot Магдалена Сламова и Войтех Богач, которые в начале марта были обстреляны в машине недалеко от города Макаров на Украине.

После публикации репортажа с журналистами связалась госпожа Симона, по словам которой ее муж Томаш, водитель грузовика, должен был находиться в Украине в этом районе. Он хотел помогать перевозить людей. Со 2 марта она не могла ему дозвониться.

В начале мая МИД Чехии подтвердил, что в Украине пропал гражданин Чехии.

По данным полиции, могилы находились по обеим сторонам дороги. В начале войны Макаров был оккупирован русскими войсками, пытавшимися захватить Киев. В этом районе шли ожесточенные бои, оккупанты убивали мирных жителей, что наиболее ярко проявилось в Буче, где было обнаружено массовое захоронение.

Источник: novinky.cz

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