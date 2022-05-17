Под Киевом в одном из массовых захоронений нашли застреленного гражданина Чехии

«Два человека погибли от выстрелов в голову, один — от выстрела в живот», — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.
«На месте захоронения обнаружены документы одного из убитых — гражданина Чехии. Данные соответствуют», — добавил он, что свидетельствует о том, что у погибшего действительно было чешское гражданство.
«Личности еще двух человек на данный момент не установлены, они были в штатском», — сказал начальник.
Чешский доброволец пропал без вести в Макарове в начале марта. Об этом в мае рассказали корреспонденты чешского сервера Voxpot Магдалена Сламова и Войтех Богач, которые в начале марта были обстреляны в машине недалеко от города Макаров на Украине.
После публикации репортажа с журналистами связалась госпожа Симона, по словам которой ее муж Томаш, водитель грузовика, должен был находиться в Украине в этом районе. Он хотел помогать перевозить людей. Со 2 марта она не могла ему дозвониться.
В начале мая МИД Чехии подтвердил, что в Украине пропал гражданин Чехии.
По данным полиции, могилы находились по обеим сторонам дороги. В начале войны Макаров был оккупирован русскими войсками, пытавшимися захватить Киев. В этом районе шли ожесточенные бои, оккупанты убивали мирных жителей, что наиболее ярко проявилось в Буче, где было обнаружено массовое захоронение.
Источник: novinky.cz
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