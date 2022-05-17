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ВИДЕО: В Среднечешском крае засняли пылевой вихрь, напоминающий небольшой торнадо

ВИДЕО: В Среднечешском крае засняли пылевой вихрь, напоминающий небольшой торнадо

anastasiia_kn 202
Пылевой вихрь, именуемый в простонародье «пылевой дьявол», был снят в понедельник в Среднечешском крае. Явление, напоминающее небольшой торнадо, длится недолго.
ВИДЕО: В Среднечешском крае засняли пылевой вихрь, напоминающий небольшой торнадо

Пылевой вихрь обычно не опасен

«Он образуется в ясный день, когда земная поверхность сильно прогревается, отчего воздух у земли поднимается и начинает вращаться за счет ветра или рельефа местности», — описала явление метеоролог Дагмар Хонсова.

Высота пылевого вихря чаще всего составляет несколько метров. В исключительных случаях он может превышать 100 метров. «Пылевой дьявол» может возникать практически везде. Обычно они длятся недолго, максимум несколько минут.

Помимо закручивания пыли и переворачивания мелких предметов, вихри пыли обычно не наносят значительного ущерба. Часто появляются, например, над полями.

Лишь в исключительных случаях пылевой вихрь может достигать такой интенсивности, при которой он ломает ветки, деревья или даже способен разрушить хлипкие постройки, например, сараи или амбары.

Источник: novinky.cz

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Темы
погода Среднечешский край Чехия
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