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Еще одна хакерская атака в Чехии, в этот раз на Управление дорог и автомагистралей. Недоступен веб-сайт

Еще одна хакерская атака в Чехии, в этот раз на Управление дорог и автомагистралей. Недоступен веб-сайт

anastasiia_kn 64
Управление дорог и автомагистралей (ŘSD) Чешской Республики сегодня утром стало объектом кибератаки, в настоящее время веб-сайты ŘSD и Dopravniinfo.cz недоступны. Утром также была недоступна бесплатная линия помощи и информации для водителей 800 280 281. Об этом ŘSD сообщило в Twitter.
Еще одна хакерская атака в Чехии, в этот раз на Управление дорог и автомагистралей. Недоступен веб-сайт

Инцидент расследует Национальное управление кибернетической и информационной безопасности (NUKIB). Среди прочего, на сайте ŘSD доступны дорожные камеры со всей Чешской Республики, а на сайте ŘSD Dopravniinfo.cz отображается текущая дорожная ситуация в Чешской Республике. 

«Безопасность и наблюдение за сетью автомагистралей, в частности, были и обеспечиваются сейчас. Системы взимания платы и управления тоннелями изолированы от кибератак и поэтому находятся в полной эксплуатации. Мы работаем вместе с NÚKIB для выявления и анализа типа и масштаба атак. Мы будем информировать общественность о восстановлении работы информационных сайтов», — написало ŘSD в твиттере. 
 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
дороги Чехия киберпреступность
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