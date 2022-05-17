Еще одна хакерская атака в Чехии, в этот раз на Управление дорог и автомагистралей. Недоступен веб-сайт

Инцидент расследует Национальное управление кибернетической и информационной безопасности (NUKIB). Среди прочего, на сайте ŘSD доступны дорожные камеры со всей Чешской Республики, а на сайте ŘSD Dopravniinfo.cz отображается текущая дорожная ситуация в Чешской Республике.
«Безопасность и наблюдение за сетью автомагистралей, в частности, были и обеспечиваются сейчас. Системы взимания платы и управления тоннелями изолированы от кибератак и поэтому находятся в полной эксплуатации. Мы работаем вместе с NÚKIB для выявления и анализа типа и масштаба атак. Мы будем информировать общественность о восстановлении работы информационных сайтов», — написало ŘSD в твиттере.
Источник: ceskenoviny.cz
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