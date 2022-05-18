В Бранике обрушилась часть дома. Собаки обыскали завалы и никого не нашли

Около половины восьмого вечера в Браник прибыло несколько пожарных подразделений. На место также были вызваны медики, полицейские и кинологи городской полиции. Хотя, по предварительной информации, в доме в момент падения никого не должно было быть, собаки все равно обыскали обломки.
«При обследовании завалов с первой собакой никого не обнаружили. Дом отключен от электричества, дорога перекрыта, мы сотрудничаем с полицией. При этом произошло частичное сокращение подразделений», — сообщили пожарные в Twitter незадолго до девяти часов вечера. Вторая собака также не нашла в доме людей и большая часть подразделений вернулась на базу. Постройкой сейчас занимается инженер-проектировщик.
Источник:prazska.drbna.cz
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