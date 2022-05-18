Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.66
USD
23.46
RUB
0.37
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли

В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли

anastasiia_kn 269
Подразделения объединенной спасательной системы сегодня ночью выехали на улицу Удольни, где обрушилась часть дома. Собаки обыскали обломки в поисках раненых, но, к счастью, в момент крушения в здании никого не было.
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли

Около половины восьмого вечера в Браник прибыло несколько пожарных подразделений. На место также были вызваны медики, полицейские и кинологи городской полиции. Хотя, по предварительной информации, в доме в момент падения никого не должно было быть, собаки все равно обыскали обломки.

«При обследовании завалов с первой собакой никого не обнаружили. Дом отключен от электричества, дорога перекрыта, мы сотрудничаем с полицией. При этом произошло частичное сокращение подразделений», — сообщили пожарные в Twitter незадолго до девяти часов вечера. Вторая собака также не нашла в доме людей и большая часть подразделений вернулась на базу. Постройкой сейчас занимается инженер-проектировщик.
 

Источник:prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
авария пожарники полиция недвижимость Чехия
Читайте
по теме 
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
17.05.2022 11:04 Общество
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
2218
В Праге женщина на мотоцикле пыталась въехать в закрытый тоннель Бланка
06.05.2022 08:17 Общество
В Праге женщина на мотоцикле пыталась въехать в закрытый тоннель Бланка
902
В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию
05.05.2022 10:58 Общество
В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию
1080
В Чехии поезд столкнулся с экскаватором, 140 человек были эвакуированы
19.04.2022 08:51 Общество
В Чехии поезд столкнулся с экскаватором, 140 человек были эвакуированы
658
Последние новости:
18
мая
Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.
18.05.2022 16:25 Экономика
Правительство Чехии хочет изменить условия выплаты пособий беженцам. 5000 крон получат не все.
16
Прага 3 проводит опрос среди местных жителей: Следует ли переименовывать улицу Коневова или нет?
18.05.2022 16:13 Общество
Прага 3 проводит опрос среди местных жителей: Следует ли переименовывать улицу Коневова или нет?
61
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале
18.05.2022 15:56 Общество
Администрация Праги закроет центр помощи беженцам на главном вокзале
89
Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте
18.05.2022 15:53 Экономика
Рекордная инфляция в ЕС. Чехия на третьем месте
149
Зря вызывала полицию: Женщина в Праге неправильно оценила ситуацию по сообщению и вызвала «подмогу»
18.05.2022 14:31 Общество
Зря вызывала полицию: Женщина в Праге неправильно оценила ситуацию по сообщению и вызвала «подмогу»
344
Четвертая доза в конце лета в Чехии. Кому надо будет и дальше вакцинироваться?
18.05.2022 13:50 Общество
Четвертая доза в конце лета в Чехии. Кому надо будет и дальше вакцинироваться?
474
Выставка песчаных скульптур открылась в Чехии
18.05.2022 13:20 Культура
Выставка песчаных скульптур открылась в Чехии
285
ВИДЕО: Велосипедист на глазах у чешской полиции неудачно врезался в авто
18.05.2022 13:03 Общество
ВИДЕО: Велосипедист на глазах у чешской полиции неудачно врезался в авто
349
Ракушан просит, чтобы украинская полиция проверяла выезд цыган с двойным гражданством
18.05.2022 12:25 Общество
Ракушан просит, чтобы украинская полиция проверяла выезд цыган с двойным гражданством
335
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
18.05.2022 11:35 Экономика
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
1057


Мобильная версия