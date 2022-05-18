Ракушан просит, чтобы украинская полиция проверяла выезд цыган с двойным гражданством

Вице-премьер и министр внутренних дел Вит Ракушан хочет, чтобы его украинский коллега Денис Монастырский дал распоряжение для местной полиции — проверить подозрения о возможной организованной преступности в связи с прибытием цыганских беженцев из Закарпатской области. Об этом заявила пресс-секретарь чешского министерства Клара Длубалова после встречи двух глав МВД во вторник.

«Я попросил министра внутренних дел Украины, чтобы украинская полиция расследовала подозрение в организованной преступности в Закарпатской области, откуда могут высылать людей за пределы ЕС в целях получения выгод, которые они не имеют права получать в нашей стране», — сказал Ракушан.

По его словам, украинский министр очень серьезно отнесся к этому предупреждению и пообещал, что полиция, несмотря на трудные времена, займется этой проблемой. За последние недели сотни цыганских беженцев прибыли из Украины в Чешскую Республику, особенно в Прагу, чтобы обосноваться в Чехии, а также получить финансовую гуманитарную помощь.

Однако многие из них помимо гражданства Украины имеют еще и венгерское, и потому теряют право на эту материальную помощь. Цыгане должны подавать заявление на такую помощь именно в Венгрии.

Сотни цыганских беженцев ожидают в палаточном городке пражской Трои и, прежде всего, на главном пражском железнодорожном вокзале, чтобы узнать, чем закончится проверка на их возможное двойное гражданство.

Также обсуждали военные преступления

Министры внутренних дел Чехии и Украины также обсуждали расследование международных военных преступлений с помощью международных следственных групп, в которых также примут участие чешские полицейские.

Чехия пообещала помочь восстановить Украину, поддержав деятельность по разминированию.

«Несмотря на то, что мы предоставили временную защиту 350 тысячам украинцев, мы не увидели роста преступности. Видно, что эти люди приходят к нам в основном за помощью, а не за экономической выгодой», — добавил Ракушан, пригласив украинского министра в Прагу на неформальный Совмин, который состоится в июле в рамках председательства Чехии в ЕС.

Источник: novinky.cz

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