Четвертая доза в конце лета в Чехии. Кому надо будет и дальше вакцинироваться?

Людей следует ревакцинировать третьей или четвертой дозой вакцины в конце лета перед ожидаемой осенней волной. Это рекомендация министра здравоохранения Властимила Валека.

Решающее значение имеет то, насколько люди подвержены риску заболевания даже в теплые летние месяцы, когда вирус менее выражен.

«Люди, которых мы должны сильнее защищать, — это люди старше 55 лет и пациенты с сопутствующими заболеваниями», — сказал Валек журналистам.

Вакцинируют в Израиле и Соединенных Штатах

Министр советует не затягивать с ревакцинацией не только людям из группы риска, как правило, с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или тем, кто перенес трансплантацию, но также и пожилым людям с сопутствующими заболеваниями.

При этом, однако, он подчеркнул, что вопрос о ревакцинации в этих группах обычно решает лечащий врач. Невозможно установить универсальные правила.

«Всем остальным я бы порекомендовал пройти ревакцинацию, как и при гриппе перед осенней волной. И нам, вероятно, придется делать это каждый год», — добавил Валек.

«Ревакцинироваться лучше в августе и сентябре, чтобы уровень антител начал повышаться в конце октября, а в ноябре, декабре и январе он был максимальным и только в феврале начал снижаться», — пояснил он.

Это касается тех, у кого меньше вероятности осложнений при болезни.

Опыт введения четвертой дозы есть, например, в Израиле, в то время как в США одобрили ревакцинацию для лиц старше 50 лет.

Израиль также опубликовал исследование в начале апреля, согласно которому четвертая доза примерно втрое повышает защиту от тяжелого течения болезни у пациентов старше 60 лет по сравнению с тремя дозами.

Около 65% населения Чехии, включая детей, примерно 75% взрослых и более 90% пожилых людей в возрасте старше 65 лет вакцинированы против коронавируса.

Ревакцинацию прошли почти 4,2 миллиона человек. В Чехии проживает более 10,5 миллионов жителей.

Министр подчеркнул, что нынешние вакцины также защищают от тяжелого течения омикронного варианта, что также показывает аналитика министерства с этой весны.

По словам директора ÚZIS Ладислава Душека, данные показали, что защитный эффект превышает 80%.

Однако существует разница между защитой от заражения, которая снижается с интервалом в три-четыре месяца, и защитой от тяжелых осложнений при заболевании.

Последняя длится дольше. Заразиться могут даже привитые, но тяжелое течение, по словам Душека, является исключительным случаем, и это в основном пожилые люди с рядом других заболеваний.

По его словам, доля непривитых людей, оказавшихся в отделении интенсивной терапии, составила 75% по сравнению с привитыми. Кроме того, средний возраст непривитых людей составлял около 45, а вакцинированными чаще всего были пожилые люди.

Защищата при падении иммунитета после пересадки органов

Важность вакцинации также подтверждает исследование чешских ученых из IKEM, которое они опубликовали в престижном научном журнале Annals of Internal Medicine.

Они исследовали риск заражения вакцинированных пациентов после трансплантации почки, у которых в результате лечения был ослаблен иммунитет.

Они проанализировали состояние более 2100 пациентов весной 2021 года, когда в Чехии свирепствовал альфа-вариант.

«Вакцинация мРНК-вакцинами (от Pfizer или Moderna) снижает риск заражения на 46%, что является очень серьезным результатом», — сказал руководитель исследования, руководитель центра трансплантации IKEM Ондржей Виклицкий.

Он считает, что вакцинация спасла «много жизней».

Источник: novinky.cz

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