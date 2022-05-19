Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.69
USD
23.36
RUB
0.38
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 27 °C
В прошлом году каждый чех отсортировал в среднем 71,8 кг мусора, что на 5 кг больше, чем годом ранее

В прошлом году каждый чех отсортировал в среднем 71,8 кг мусора, что на 5 кг больше, чем годом ранее

420on.cz 186
​В прошлом году каждый житель Чехии отсортировал в среднем 71,8 килограмма мусора — на пять килограммов больше, чем годом ранее.
В прошлом году каждый чех отсортировал в среднем 71,8 кг мусора, что на 5 кг больше, чем годом ранее

Общий коэффициент переработки и утилизации невозвратной упаковки, которую производители выпустили на рынок в объеме 1,33 млн тонн в прошлом году, достиг 77%. Это следует из данных компании Eko-kom, которая занимается организацией сбора и переработки упаковочных отходов в Чехии.

По данным компании, самый высокий уровень использования традиционно был для бумажной упаковки, где переработка и рекуперация энергии достигли 91%. За ним следуют стекло с переработкой и рекуперацией — 81%, пластмассы —  75% и металлы — 63%.

В компании заявили, что мусор в Чехии уже давно сортирует большое количество людей, и для большинства эта деятельность является само собой разумеющейся. В 2021 году 73% населения регулярно сортировали мусор, причем, по данным компании, чаще всего сортировали мусор люди в возрасте от 30 до 49 лет.

В прошлом году люди смогли сортировать отходы по 678 446 цветным контейнерам, что примерно на 120 000 больше, чем в прошлом году. Кроме того, некоторые граждане могут сортировать их прямо в цветные мешки дома, возможно, через приемные дворы или выкуп вторичного сырья.

Одним из ключевых факторов, побуждающих жителей сортировать мусор, является пешая доступность цветных контейнеров, сказал Лукаш Гролмус от имени Eko-kom. В прошлом году, по его словам, среднее расстояние до них сократилось еще на метр — до 89 метров. Десять лет назад среднее расстояние составляло около 200 метров.

Eko-kom обладает монополией на сортировку и переработку упаковки в Чешской Республике. Его услугами пользуются компании, поставляющие фасованные товары на чешский рынок. Компания предоставляет пункты приема отсортированных отходов для более чем 6 100 муниципальных образований. Муниципалитеты получают деньги за сортировку.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
мусор экология Чехия
Читайте
по теме 
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца
14.04.2022 16:23 Общество
Европейская комиссия раскритиковала Чехию за сортировку мусора. На ответ дали 2 месяца
3608
В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе
20.10.2021 16:15 Общество
В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе
2228
Волонтеры очистят чешскую природу от мусора
18.09.2021 09:46 Общество
Волонтеры очистят чешскую природу от мусора
1673
Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе
24.08.2021 11:55 Общество
Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе
1654
Последние новости:
19
мая
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту
19.05.2022 17:17 Экономика
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту
227
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина
19.05.2022 16:31 Общество
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина
210
Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии
19.05.2022 16:10 Экономика
Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии
235
Пять лет в чешской тюрьме за наивность? Как мошенники используют беженцев для доступа к украденным деньгам
19.05.2022 15:27 Экономика
Пять лет в чешской тюрьме за наивность? Как мошенники используют беженцев для доступа к украденным деньгам
396
Половина чехов планируют отдых за границей, но хотят сэкономить на расходах
19.05.2022 15:12 Экономика
Половина чехов планируют отдых за границей, но хотят сэкономить на расходах
309
Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается
19.05.2022 14:23 Политика
Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается
270
Чешская торговая инспекция предупреждает: китайское зарядное устройство для ноутбука очень опасно
19.05.2022 13:20 Экономика
Чешская торговая инспекция предупреждает: китайское зарядное устройство для ноутбука очень опасно
367
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С
19.05.2022 13:13 Общество
В выходные поезда пражского метро не будут останавливаться на станции Florenc на линии С
318
Чешские СМИ: Поток беженцев не заканчивается. Что происходит на границе с Украиной
19.05.2022 12:44 Политика
Чешские СМИ: Поток беженцев не заканчивается. Что происходит на границе с Украиной
1036
Европейский союз призывает Чехию сократить использование пестицидов. Чехия утверждает, что уже сделала достаточно
19.05.2022 10:58 Экономика
Европейский союз призывает Чехию сократить использование пестицидов. Чехия утверждает, что уже сделала достаточно
296


Мобильная версия