В прошлом году каждый чех отсортировал в среднем 71,8 кг мусора, что на 5 кг больше, чем годом ранее

​В прошлом году каждый житель Чехии отсортировал в среднем 71,8 килограмма мусора — на пять килограммов больше, чем годом ранее.

Общий коэффициент переработки и утилизации невозвратной упаковки, которую производители выпустили на рынок в объеме 1,33 млн тонн в прошлом году, достиг 77%. Это следует из данных компании Eko-kom, которая занимается организацией сбора и переработки упаковочных отходов в Чехии.

По данным компании, самый высокий уровень использования традиционно был для бумажной упаковки, где переработка и рекуперация энергии достигли 91%. За ним следуют стекло с переработкой и рекуперацией — 81%, пластмассы — 75% и металлы — 63%.

В компании заявили, что мусор в Чехии уже давно сортирует большое количество людей, и для большинства эта деятельность является само собой разумеющейся. В 2021 году 73% населения регулярно сортировали мусор, причем, по данным компании, чаще всего сортировали мусор люди в возрасте от 30 до 49 лет.

В прошлом году люди смогли сортировать отходы по 678 446 цветным контейнерам, что примерно на 120 000 больше, чем в прошлом году. Кроме того, некоторые граждане могут сортировать их прямо в цветные мешки дома, возможно, через приемные дворы или выкуп вторичного сырья.

Одним из ключевых факторов, побуждающих жителей сортировать мусор, является пешая доступность цветных контейнеров, сказал Лукаш Гролмус от имени Eko-kom. В прошлом году, по его словам, среднее расстояние до них сократилось еще на метр — до 89 метров. Десять лет назад среднее расстояние составляло около 200 метров.

Eko-kom обладает монополией на сортировку и переработку упаковки в Чешской Республике. Его услугами пользуются компании, поставляющие фасованные товары на чешский рынок. Компания предоставляет пункты приема отсортированных отходов для более чем 6 100 муниципальных образований. Муниципалитеты получают деньги за сортировку.

Источник: ceskenoviny.cz

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