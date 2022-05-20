Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.69
USD
23.32
RUB
0.38
UAH
0.79
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8

Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8

anastasiia_kn 76
Два человека погибли в четверг около полудня в результате аварии на трассе D8. Фургон врезался сзади в грузовик. Один человек получил травму.
Трагическое столкновение фургона и грузовика на трассе D8

«Во время столкновения грузовика и фургона два человека получили травмы, несовместимые с жизнью, от которых, к сожалению, скончались на месте. Подробные обстоятельства и причина аварии подлежат дальнейшему расследованию», — заявила пресс-секретарь полиции Павла Кофрова.

Незадолго до этого на трассе на 44,5 километре встречного направления произошло ДТП, два человека пострадали. Шоссе было перекрыто в обе стороны. Проезд возобновили около 17:00. В обоих направлениях образовались длинные колонны.

Представитель региональной спасательной службы Прокоп Воленик сообщил, что один пассажир фургона получил несовместимые травмы и скончался на месте, еще один человек скончался после неудачной реанимации. Водитель грузовика был доставлен в больницу Литомержице с легкими травмами, и еще два человека, которые попали в аварию в направлении Усти-над-Лабем.

Два человека также погибли на D1 во вторник. По предварительной информации, грузовик по неизвестным причинам выехал на встечную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями.

В одном из них погибли два человека, еще трое получили ранения. Дорога была перекрыта на несколько часов.

 

Источник:novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 
Рассказать всем:
Темы
авария Чехия Автомобили
Читайте
по теме 
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина
19.05.2022 16:31 Общество
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина
598
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли
18.05.2022 10:39 Общество
В Бранике обрушилась часть дома. Спасатели с собаками обыскали завалы и никого не нашли
587
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
17.05.2022 11:04 Общество
Крупная авария на шоссе D1 в Чехии: два человека погибли
2479
В Праге женщина на мотоцикле пыталась въехать в закрытый тоннель Бланка
06.05.2022 08:17 Общество
В Праге женщина на мотоцикле пыталась въехать в закрытый тоннель Бланка
905
Последние новости:
20
мая
Женщина в Чехии поверила мошеннику и потеряла 300 тысяч крон
20.05.2022 10:04 Экономика
Женщина в Чехии поверила мошеннику и потеряла 300 тысяч крон
113
Кристина Соловей и Олег Скрипка — благотворительный концерт в Праге
20.05.2022 08:55 Культура
Кристина Соловей и Олег Скрипка — благотворительный концерт в Праге
167
Бывший спиртовой завод на Смихове превратится в жилой комплекс
20.05.2022 08:23 Общество
Бывший спиртовой завод на Смихове превратится в жилой комплекс
342
19
мая
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
19.05.2022 20:41 Общество
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
1740
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту
19.05.2022 17:17 Экономика
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту
1164
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина
19.05.2022 16:31 Общество
ВИДЕО: Пенсионер в Брно ошибся и выехал на встречку. Пострадала женщина
598
Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии
19.05.2022 16:10 Экономика
Производство автомобилей в Чехии упало на одну пятую часть из-за войны в Украине и пандемии
818
Пять лет в чешской тюрьме за наивность? Как мошенники используют беженцев для доступа к украденным деньгам
19.05.2022 15:27 Экономика
Пять лет в чешской тюрьме за наивность? Как мошенники используют беженцев для доступа к украденным деньгам
1357
Половина чехов планируют отдых за границей, но хотят сэкономить на расходах
19.05.2022 15:12 Экономика
Половина чехов планируют отдых за границей, но хотят сэкономить на расходах
1339
Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается
19.05.2022 14:23 Политика
Жалоба Фери против обвинения в изнасиловании отклонена. Расследование в Чехии продолжается
760


Мобильная версия