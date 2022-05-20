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Преподавателя чешского вуза отстранили от работы из-за комментариев о ситуации в Украине

Преподавателя чешского вуза отстранили от работы из-за комментариев о ситуации в Украине

420on.cz 523
Преподаватель факультета электротехники и информатики Пардубицкого университета Милан Явурек рассказывал студентам различные теории заговора на лекциях по истории техники, а также анализировал ситуацию в Украине. Руководство факультета больше не допускает его к студентам.
Преподавателя чешского вуза отстранили от работы из-за комментариев о ситуации в Украине

На этой неделе декан Зденек Немец запретил контактировать со студентами, доценту Милану Явурку с факультета электротехники и информатики Пардубицкого университета. Причина — две жалобы, поступившие к нему весной.

Первая заключалась в том, что преподаватель выражал пророссийские взгляды на ситуацию в Украине на лекции по истории техники. «Как выглядели студенты, которые слушали весь этот пророссийский бред, я комментировать не буду. Я сожалею только о студентах из Украины», — написал студент в жалобе. Редакционный студент знает личность студента, но не разглашает ее.

Милан Явурек также обсуждали на лекции украинский Евромайдан. Это было за день до вторжения русских. «Главная цель состояла в том, как говорится на латыни «cui bono», т. е. «кому» нужны эти демонстрации и перевороты и кому это было выгодно на Западе. Необходимо всегда смотреть на другую сторону медали. На ту, которую от нас утаивают СМИ», — описал выступление преподавателя студент в жалобе.

Зденек Немец, декан факультета электротехники и информатики Пардубицкого университета, немедленно отреагировал на жалобу. Он пригласил педагога на личную беседу. Явурек подтвердил, что действительно обсуждал эту тему на лекции. «И чтобы он направлял их, скажем так, на сайты, с которых они должны черпать информацию. Я немедленно дистанцировался от таких действий и сразу поставил доцента перед фактом, что это невозможно в университете», — сказал декан Зденек Немец.

Доцент Явурек описал инцидент со своей точки зрения. Но только по электронной почте. В нем он описал, что принес на лекцию книгу «Война в тени Майдана», из которой прочитал несколько страниц. «Если бы я знал, что произойдет через несколько дней, я бы точно не стал этого делать. Я не делюсь своими взглядами публично. Я только всегда говорю студентам, что они должны думать о вещах и формировать собственное мнение», — сказал Явурек.

Упомянутая книга написана тремя словацкими авторами. По словам директора словацкого аналитического центра Stratpol Матея Кандрика, который является экспертом в области стратегической коммуникации и пропаганды, это люди, которые в своих публикациях поддерживают общеславянскую взаимность и представляют свою альтернативную интерпретацию мира. «Конечно, публикация не является профессиональной или академической работой», — оценил книгу Кандрик.

По словам другого студента, Давида Беднаржа, учитель обсуждал другие спорные темы. В частности, различные теории заговора, вроде того, что высадку американцев на Луну снимали на видео. «В начале семестра он действовал осторожно и теперь пытался аргументировать эту теорию заговора», — сказал Беднарж. 

Именно на это указывала вторая жалоба, поступившая декану в конце прошлой недели. На основании второй жалобы декан решил, что преподавателя больше не допустят к студентам. 

Руководство факультета хочет расторгнуть трудовые отношения с преподавателем по соглашению. Однако это связано не с жалобами, а с тем, что его учебная программа заканчивается и в вузе для него больше нет работы.

Источник: seznamzpravy.cz

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студенты Чехия университеты Украина
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