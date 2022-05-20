Очень сильные грозы сегодня обрушатся на Чехию. Метеорологи расширили предупреждение

​Метеорологи расширили и продолжили действие предупреждения об очень сильных грозах, которые будут наблюдаться почти на всей территории страны. Предупреждение действует днем ​​и вечером в пятницу.

«Ожидается редкое возникновение очень сильных гроз, которые будут сопровождаться порывами ветра до 90 километров в час, градом до 2 сантиметров», — сообщили метеорологи.

Предупреждение о грозах действует с 16:00 пятницы до 02:00 субботы на всей территории Чехии , за исключением Моравско-Силезского, Оломоуцкого, Злинского и Южно-Моравского краев, а также части Пардубицкого края и края Высочина.

До утра субботы там могут быть сильные грозы. Они также могут сопровождаться градом и общим количеством осадков около 30 миллиметров. Порывы ветра должны быть в пределах 70 километров в час.

Источник: novinky.cz

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