Очень сильные грозы сегодня обрушатся на Чехию. Метеорологи расширили предупреждение

«Ожидается редкое возникновение очень сильных гроз, которые будут сопровождаться порывами ветра до 90 километров в час, градом до 2 сантиметров», — сообщили метеорологи.
Предупреждение о грозах действует с 16:00 пятницы до 02:00 субботы на всей территории Чехии , за исключением Моравско-Силезского, Оломоуцкого, Злинского и Южно-Моравского краев, а также части Пардубицкого края и края Высочина.
До утра субботы там могут быть сильные грозы. Они также могут сопровождаться градом и общим количеством осадков около 30 миллиметров. Порывы ветра должны быть в пределах 70 километров в час.
Источник: novinky.cz
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