Грозы с проливными дождями ограничили работу пражского аэропорта

С 21:00 до 23:00 пражские пожарные ликвидировали последствия более 60 чрезвычайных событий, которые возникли из-за сильной грозы и проливных дождей 20 мая. Из-за сильного ветра была ограничена работа пражского аэропорта Рузине примерно на полчаса.

«Согласно стандартным процедурам, мы вынуждены приостановить деятельность в этом районе для безопасности сотрудников и пассажиров. Таким образом, пассажиры могут дождаться посадки и высадки из самолета, а затем и своего багажа», — говорится в сообщении аэропорта в Twitter. Около 22:00 аэропорт возобновил нормальную работу, трем рейсам пришлось приземлиться в другом аэропорту.

Грозы с проливными дождями, сильными порывами ветра и градом быстро пересекли часть Чехии в пятницу вечером. Пожарные выезжали на десятки случаев, в основном, это были поваленные деревья на железных и автомобильных дорогах.

Больше всего работы было у пожарных в Западной Чехии. Перед полуночью гроза переместилась в центральную и южную Моравию. Сильный ветер осложнил железнодорожное сообщение, а из-за упавших деревьев было остановлено движение на нескольких основных линиях в Пльзеньском, Карловарском и Среднечешском краях.

«В связи с метеорологической ситуацией мы в настоящее время фиксируем повышенное количество чрезвычайных ситуаций. Больше всего в Пльзеньском, Стршедоческом и Карловарском регионах. В основном это вывоз упавших деревьев», — сообщили пожарные в Twitter вечером.

Сильнейший ураган обрушился на Пльзень и Карловарский край, пожарные зафиксировали десятки случаев поваленных деревьев. Во Франтишковы Лазне на автомобиль упало дерево, пострадал один человек.

Пожарные в Усти-над-Лабем выехали с 20:00 на 48 случаев. «Мы не фиксируем падения деревьев на здания», — сказал ЧТК представитель региональных пожарных Милан Таби.

Пожарные в Либерецком крае убирали с дорог 8 упавших деревьев с 21:00 до 22:00, сообщили они в Twitter. Их было шесть в Ческолипском районе и два в Либерецком районе. По данным метеорологов во время грозы, самые сильные осадки в регионе в то время были в Йизерских гора.

Из-за падения деревьев на рельсы или тяговые пути вечером остановилось железнодорожное движение на нескольких основных и региональных линиях, в основном в западной, центральной и южной Чехии. С основных линий поезда не ходили на участке между Пльзенем и Хебом, Пльзенем и Клатови или между пражскими Угржиневсами и Странчице по коридору на Бенешов и Ческе-Будеевице.

Источник: novinky.cz

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