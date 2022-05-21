В Чехии люди послали более 1 миллиарда крон на покупку оружия для Украины

С начала войны люди и организации отправили посольству Украины в Праге более 1,1 миллиарда крон. Подавляющая часть средств уже использована для закупки вооружения и военной техники, заявил сегодня посол Евгений Перебийнис.

Хотя сумма взносов в последнее время снижается, по словам посла, каждый день на счет приходит от одного до двух миллионов крон. «Мы сразу покупаем то, что нам больше всего нужно, в тесном сотрудничестве с Минобороны и чешскими производителями вооружения и военной техники», — сказал он.

Посольство до сих пор использовало около 1,05 миллиарда крон, поэтому в настоящее время на счету осталось несколько десятков миллионов крон. «Мы уже знаем, что на это купим, поэтому потратим эту сумму в ближайшие дни», — сказал Перебийнис. Деньги посольства жертвуют люди, организации и некоторые компании, а также средства поступают из-за рубежа.

Оружие — это то, что, по словам посла, сейчас больше всего нужно украинцам. «Нам нужно победить. У нас есть храбрая армия, солдаты, готовые сражаться и изгонять российских агрессоров, но нам нужно то, чем мы можем сделать», — сказал он. По его словам, на Западе поняли, что Украина может победить, а Чехия входит в число стран, которые больше всего помогают военной техникой.

Но Украина также нуждается в гуманитарной помощи, топливе и продовольствии. Также необходимо помогать фермерам. «Они должны работать, делать все, что требуется. Поскольку русские заблокировали экспорт нашего зерна, мы не можем поставлять его в Африку или Азию, где оно сейчас необходимо», — сказал Перебайнис.

Российские силы вторжения и военно-морской флот блокируют работу портов на юге Украины, поэтому у страны нет возможности экспортировать сельскохозяйственную продукцию в больших объемах.

По данным на начало мая, с начала российского вторжения чехи собрали около 3,5 млрд крон, чтобы помочь Украине. Организация Člověk v tísni, собрала больше всего - около 1,7 миллиарда крон.

Источник: forbes.cz