Русские предприниматели в Чехии меняют гражданство

9 582 компании в Чехии имеют владельцев с российским гражданством. Однако с началом войны десятки из них сменили гражданство. Теперь это чехи, украинцы и румыны.

Когда в Украине началась война, бизнесмен Филипп Давыдов на фургоне несколько раз возил к границе гуманитарную помощь. Он организует сборы необходимых лекарств и перевез с границы нескольких украинских матерей с детьми. Однако в его стране такая помощь называется изменой.

Филипп Давыдов — русский из Новосибирска. Однако, как он сам говорит, местный режим украл его родину и он понимает, что больше туда не поедет, хотя в России у него остались родители и брат. До войны он ездил туда два раза в год.

Теперь за помощь Украине ему грозит тюремное заключение и штраф. «Это действительно так. Многие мои знакомые были арестованы за участие в демонстрацию, и я знаю людей, которые возвращались из Чехии через Беларусь и были задержаны в минском аэропорту», ​​— добавил он. Филипп Давыдов уже договорился с семьей, что они будут встречаться на нейтральной территории. «Например, в Грузии», — говорит он.

Филипп Давыдов уже 13 лет живет в Чехии. Он окончил университет и сейчас владеет небольшим рекламным агентством. В прошлом году он получил чешское гражданство и рад этому. «Иметь российское гражданство сегодня не только непрестижно, но и порочно», — добавил он.

Так же думают все больше и больше россиян, ведущих бизнес в Чехии. Записи учета реальных владельцев показывают, что в настоящее время 9 582 компании в Чехии имеют владельцев с российским гражданством. Анализ Dun & Bradstreet показал, что с начала конфликта между Россией и Украиной 154 россиянина, которые зарегистрированы как владельцы чешских компаний, получили чешское гражданство.

«Это может быть попытка владельцев бизнеса обойти санкции», — считает аналитик Dun & Bradstreet Петра Степанова.

Большая инвентаризация российских активов в Чехии началась вскоре после вторжения российских войск на Украину, и российские фирмы в Чехии до сих пор контролируют несколько крупных компаний.

Большинство из 154 российских предпринимателей, чье гражданство было изменено во время российской агрессии, в настоящее время имеют чешское гражданство (63%). Около 10% российских бизнесменов, которые сейчас сменили гражданство, получили украинское гражданство. Далее следуют Великобритания, Кипр, Азербайджан и Румыния.

Сами российские предприниматели в Чехии не хотят комментировать ситуацию. «Это зависит от того, связывают ли они свою следующую жизнь с Россией, как сейчас, и с тамошним режимом. Я осознаю, что при нынешнем режиме я в Россию не поеду. Такова реальность», — объясняет Давыдов. Он говорит о России как об изолированной стране. «Россия становится огромной Северной Кореей. С точки зрения внешней изоляции и внутренних процессов. Жить в такой стране непросто», — добавляет он.

По словам министра финансов Збынека Станьюри (ODS), Чехия пока заморозила российские активы в стране почти на один миллиард крон. По словам министра, если эти активы будут идентифицированы как возможная поддержка военных преступлений России, на карту поставлена ​​их конфискация в будущем. Государства ЕС пока заморозили активы на 37 миллиардов евро из-за войны на Украине.

Источник: seznamzpravy.cz

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