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Чехия купит специальные контейнеры для размещения беженцев

Чехия купит специальные контейнеры для размещения беженцев

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Контейнеры стоимостью до 200 миллионов крон закупит Государственное управление материальных резервов Чехии (SSHR). Когда миграционный кризис пойдет на спад, их могут отправить в Украину. Речь идет о модулях, которые обычно используются в качестве оборудования на строительных площадках.
Чехия купит специальные контейнеры для размещения беженцев

«Это делается на случай, если возникнет необходимость предоставить беженцам временное убежище», — объясняет Якуб Вейнлих, советник по СМИ министра внутренних дел Вита Ракушана.

Пока, по словам Вейнлиха, они должны находиться на складах и государство будет использовать их в ситуации, когда будет нехватка других мест для размещения беженцев из Украины.

У администрации есть до 200 миллионов крон для покупки. Всего он хочет купить 17 таких жилых контейнеров, вмещающих более 2500 человек. Поставщик будет выбран по итогам конкурса.

«Мы ждем спецификаций, как это должно выглядеть. Где должна быть общая комната, где кухня, потом душ конечно, как будут устроены жилые контейнеры. Нам нужны какие-то чертежи», — сказал пресс-секретарь SSHR Якуб Линка.

Спецификацию контейнерной базы должны предоставить в управление материальных резервов пожарные, которые, по словам представителя пожарно-спасательной службы Чехии Павлы Якубковой, все еще работают над ней. «Мы основываемся на моделях, которые обычно используются в качестве оборудования для строительных площадок», — сообщили в пожарной службе.

Контейнеры должны иметь возможность складываться и соединяться друг с другом. «Мы ожидаем вместимость 150 человек в одном месте», — добавила пресс-секретарь пожарной службы. 

По словам Вейнлиха, Чехия рассматривает возможность предоставления контейнеров Украине, когда утихнет натиск военных беженцев. «Возможно, что потом их перевезут в Украину, ведь там должна быть построена вся инфраструктура, в том числе и квартиры, чтобы они продолжали служить там временным убежищем», — пояснил он.

В настоящее время существует большой интерес к жилым контейнерам, что также подтверждает менеджер по продажам Йиржи Мезива из компании ELA Container, которая поставляет жилые контейнеры для строительства. «Текущие сроки доставки составляют от шести до восьми недель с момента заказа», — подчеркнул он. Однако, по его словам, опасности дефицита на рынке нет.

После российского вторжения в Украину в феврале Чехия выдала более 350 000 временных виз жителям Украины. Министр внутренних дел Австрии заявил, что в настоящее время в Чехии находятся около 200 тысяч беженцев, но точных цифр никто не знает.

Возможности размещения беженцев постепенно заканчиваются, и государство прибегает к временным решениям. Примером может служить строительство палаточного городка в пражской Трое, который заполнился всего за несколько дней. Немало беженцев, ожидающих завершения формальностей, например, живут в неудовлетворительных условиях прямо на Центральном вокзале в Праге.

Источник: seznamzpravy.cz

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