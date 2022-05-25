Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.65
USD
23.12
RUB
0.4
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
03d 19 °C
Помогите родителям искать пропавших детей — скачайте официальное приложение от полиции Чехии

Помогите родителям искать пропавших детей — скачайте официальное приложение от полиции Чехии

anastasiia_kn 95
На 25 мая, Международный день пропавших без вести детей, мы хотели бы еще раз напомнить вам, что исполняется два года с тех пор, как полиция, капитан Мартин Кайзер и капитан Петр Буреш выступили с идеей мобильного приложения ECHO, которое значительно увеличивает шансы найти их. Максимальное распространение приложения среди пользователей смартфонов может значительно сократить время, на которое требуется ребенок.
Помогите родителям искать пропавших детей — скачайте официальное приложение от полиции Чехии

Приложение ECHO напрямую связано с базой данных полиции о пропавших детях. Как только Полиция внесет новое дело в базу данных, все пользователи получат уведомление. Первые часы с момента исчезновения имеют решающее значение, и с каждой минутой шансы найти ребенка значительно уменьшаются. Актуальная информация всегда доступна в ECHO. Пользователи могут позвонить в чешскую полицию одним касанием и передать соответствующую информацию. 

«В прошлом общественность несколько раз способствовала успешному поиску, поэтому мы считаем, что если они получат другой инструмент, он будет работать еще лучше. Сегодня почти у каждого есть с собой телефон», — описывает Мартина Кайзер, добавляя: «Мы предполагаем, что каждого пропавшего ребенка нужно где-то увидеть — в общественном транспорте, в магазине, на заправках, в парках и т. д., но когда люди не знают, что его разыскивают, то никакой активности они, конечно, проявлять не будут. Мы пытаемся изменить это с помощью этого приложения». 

Приложение информирует общественность о детях, которым угрожает непосредственная опасность для жизни или здоровья (например, похищение), а не обо всех пропавших детях. Только полиция Чешской Республики решает, какие пропавшие дети появятся в приложении. ECHO призвано помочь в этих самых серьезных случаях, которые происходят около 15 раз в год.

 

►О приложении: aplikaceecho.cz

►Скачать в App store и Google play.

Источник: policie.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 

Рассказать всем:
Темы
преступность Чехия полиция
Читайте
по теме 
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
307
Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами
24.05.2022 13:27 Общество
Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами
1066
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
23.05.2022 13:46 Общество
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
1183
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту
19.05.2022 17:17 Экономика
Сотрудница банка Česká spořitelna опустошила счёт пенсионера. Её уволили, а деньги вернули клиенту
2594
Последние новости:
25
мая
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
307
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian
25.05.2022 13:23 Политика
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian
1084
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
25.05.2022 12:48 Общество
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
397
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
25.05.2022 12:30 Общество
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
615
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию
25.05.2022 11:25 Общество
Чешский хоккеист Яромир Ягр попал в аварию
658
Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно
25.05.2022 10:36 Общество
Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно
389
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
25.05.2022 09:49 Экономика
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
2274
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают
25.05.2022 09:08 Экономика
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают
860
24
мая
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
24.05.2022 21:03 Общество
Еще один палаточный городок для беженцев будет построен в пражских Малешицах
807
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
24.05.2022 16:29 Экономика
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
1691


Мобильная версия