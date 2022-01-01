Напоминание: Окончание бесплатного медстрахования у некоторых беженцев. За неуплату может накопиться долг

Поправка к закону Lex Ukraina 2, изменяет условия медицинского страхования для украинцев, приехавших в Чехию после 24 февраля.

По истечении 150 дней со дня предоставления им временной защиты в Чехии украинцы в возрасте 18-65 лет больше не будут автоматически включаться в число так называемых застрахованных государством лиц (страхование которых оплачивает государство).

Поэтому в течение восьми дней после истечения этого периода (т. е. 150 + 8 дней с момента предоставления защиты) они должны обратиться в свою медицинскую страховую компанию и решить вопрос о другом способе оплаты медицинского страхования, например, документально изложив причины, по которым они страховку им далее будет оплачивать государство. Например, встать на учёт в Бюро труда Чешской Республики и доказать, что в данный момент они ищут работу, или подтвердить документально другие нижеуказанные причины, почему они не могут сами оплачивать медицинское страхование. Если они этого не сделают, они должны будут платить минимальные авансовые платежи по медицинскому страхованию, что составляет 2 187 чешских крон в месяц на 2022 год.

«Обязательство по уведомлению может касаться более 200 000 лиц трудоспособного возраста только для VZP, хотя на данный момент у нас, конечно, нет точной информации о том, сколько человек вернулось, например, в Украину», — говорит Том Филипп, председатель cовета директоров VZP. Однако, по его словам, те, кого касается это обязательство, должны обратиться в страховую компанию: «Пренебрежение этим обязательством приведет к ненужным осложнениям, созданию долга перед медицинской страховой компанией. Тогда с этим придется поступать так же, как и с внутренними неплательщиками. У страховой компании нет других законных вариантов, мы должны относиться ко всем одинаково».

Количество лиц, которым следует обратиться в отделения VZP, может быть огромным, что бы вызвало проблемы в работе отделений, особенно в первые недели. «По нашим данным, это может быть до нескольких тысяч человек в сутки сверх обычного трафика. Поэтому мы подготовили цифровое решение», — говорит Иван Душков, заместитель директора VZP по работе с клиентами.

Онлайн-формы

Отчитываться перед VZP можно будет в электронном виде, через онлайн-формы, подготовленные для различных жизненных ситуаций, в которых могут оказаться граждане Украины. Заполнение формы будет быстрым, интуитивно понятным, информативным и, самое главное, поможет избежать длинных очередей. Бланк уведомления можно заполнить в отделениях медицинских страховых компаний или электронным способом не позднее, чем через 8 дней после истечения установленного законом 150-дневного периода. Веб-сайт VZP на украинском языке уже позволяет заполнить и отправить необходимые формы. К ним потребуется приложить разные документы, в зависимости от конкретно вашей жизненной ситуации — например, подтверждение о самозанятости, об осуществлении ухода за ребенком, об учебе от студента 18-26 лет или от пенсионера-инвалида (до 65 лет).

Онлайн-формы от компании VZP:

Дети и подростки https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/child

Студенты https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/student

Родители и опекуны https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/child-care

Соискатели работы https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/employment-department

Лицо с ограниченным возможностями https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/care-dependent

Трудоустроенные https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/employed

Самозанятые https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/self-employed

Пенсионеры https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/retired

Не принадлежат ни к одной из категорий https://moje.vzp.cz/refugee-insurance-status/without-taxable-income

Информация об обязанности уведомления и вариантах ее выполнения в отношении VZP будут также распространять в бюро по трудоустройству в виде листовок, по каналам связи посольства Украины, объединений экспатриантов, действующих в Чешской Республике, на веб-сайт nasiukrajinci.cz и др.

«В подавляющем большинстве случаев у нас отсутствуют контакты, чтобы, например, связаться напрямую по электронной почте. Это нужно исправить. Также по этой причине, помимо юридических обязательств, мы будем просить родителей и опекунов детей в возрасте до 18 лет и лиц старше 65 лет или работающих лиц заполнить свою контактную информацию на нашей украинской версии веб-сайта. Именно для того, чтобы VZP могла безотлагательно к ним обращаться в случае необходимости», — добавляет Душков.

За трудоустроенных лиц медицинскую страховку оплачивает (и уведомляет VZP) их работодатель, или они сами оплачивают ее как самозанятое лицо.

Обязательства по уведомлению, которые действуют по истечении 150 дней с момента предоставления так называемой временной защиты, следующие:

— Дети до 18 лет — по-прежнему автоматически застрахованы государством (обязательство на них не распространяется)

— Взрослые от 18 до 65 лет — обязаны уведомить, как именно они будут оплачивать медицинскую страховку

— Пожилые старше 65 лет – по-прежнему автоматически застрахованы государством (обязательство на них не распространяется)

Жизненные ситуации и документы

Клиент страховой компании должен будет подтвердить свою личность или присвоенный страховой номер, а также предоставить другие необходимые документы в соответствии с индивидуальными жизненными ситуациями.

Трудоустроенный — кто находится в трудовых отношениях, заключил контракт DPP (свыше 10 000 Kč в месяц) или DPČ(от 3 500 Kč в месяц). Платит медстрахование работодатель, он же обязан уведомить страховую компанию.

— кто находится в трудовых отношениях, заключил контракт DPP (свыше 10 000 Kč в месяц) или DPČ(от 3 500 Kč в месяц). Платит медстрахование работодатель, он же обязан уведомить страховую компанию. Студент 18–26 лет (обучение в Чехии или Украине). Платит медстрахование государство, но студент сам обязан уведомить страховую компанию. Необходимо предоставить подтверждение об обучении в школе или университете. В случае учебы в Украине, необходимо написать заявление на чешском языке, что вы действительно обучаетесь в украинском учебном заведении.

(обучение в Чехии или Украине). Платит медстрахование государство, но студент сам обязан уведомить страховую компанию. Необходимо предоставить подтверждение об обучении в школе или университете. В случае учебы в Украине, необходимо написать заявление на чешском языке, что вы действительно обучаетесь в украинском учебном заведении. Родитель или опекун. Лицо, которое лично и должным образом заботится, как минимум, об одном ребёнке в возрасте до 7 лет или о двух или более детях в возрасте до 15 лет в течение всего дня. Платит медстрахование государство, но опекун сам обязан уведомить страховую компанию. Необходимо предоставить свидетельство о рождении или другой документ с личными данными ребенка (например, паспорт, виза) и написать заявление, в котором вы подтверждаете, что вы — родитель ребёнка.

Лицо, которое лично и должным образом заботится, как минимум, об одном ребёнке в возрасте до 7 лет или о двух или более детях в возрасте до 15 лет в течение всего дня. Платит медстрахование государство, но опекун сам обязан уведомить страховую компанию. Необходимо предоставить свидетельство о рождении или другой документ с личными данными ребенка (например, паспорт, виза) и написать заявление, в котором вы подтверждаете, что вы — родитель ребёнка. Лицо, зависящее от ухода (инвалид/человек с проблемами со здоровьем) или осуществляющее уход за таким лицом. Платит медстрахование государство, но вы сами обязаны уведомить страховую компанию. Необходима регистрация в Бюро по трудоустройству ЧР, а далее для страховой компании предоставить документы, подтверждающие регистрацию в Бюро труда.

(инвалид/человек с проблемами со здоровьем) или осуществляющее уход за таким лицом. Платит медстрахование государство, но вы сами обязаны уведомить страховую компанию. Необходима регистрация в Бюро по трудоустройству ЧР, а далее для страховой компании предоставить документы, подтверждающие регистрацию в Бюро труда. Соискатель работы. Платит медстрахование государство, но вы сами обязаны уведомить страховую компанию. Здесь также необходимо зарегистрироваться в бюро труда и предоставить компании документы, подтверждающие это.

Платит медстрахование государство, но вы сами обязаны уведомить страховую компанию. Здесь также необходимо зарегистрироваться в бюро труда и предоставить компании документы, подтверждающие это. OSVČ или самозанятый. Платите за медстрахование и уведомляете компанию вы самостоятельно, также нужно сообщить номер банковского счета, с которого будет оплачиваться страховка, и подтверждение о самозанятости — выписку из реестра самозанятых. Самозанятый оплачивает страхование ежемесячно, а также вносит доплату после представления справки о размере налоговой базы самозанятого лица за истекший календарный год.

Платите за медстрахование и уведомляете компанию вы самостоятельно, также нужно сообщить номер банковского счета, с которого будет оплачиваться страховка, и подтверждение о самозанятости — выписку из реестра самозанятых. Самозанятый оплачивает страхование ежемесячно, а также вносит доплату после представления справки о размере налоговой базы самозанятого лица за истекший календарный год. Лицо без налогооблагаемого дохода (OBZP). Платите за медстрахование и уведомляете компанию вы самостоятельно. Ежемесячный взнос на 2022 год составляет 2 187 Kč в месяц.





Источник: vzp.cz

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