В Чешской Швейцарии пожарным осталось потушить 100 гектаров земли

​В Чешской Швейцарии, где 17 дней назад вспыхнул лесной пожар, пожарным осталось потушить около 100 гектаров, что составляет десятую часть первоначальной площади возгорания. Сегодня была спокойная ночь. С помощью дронов с тепловизионными камерами пожарные обнаружили несколько очагов, которые сейчас ликвидируют.

Количество пожарных сократилось с первоначальных 1000 до 850. Это следует из информации, предоставленной пресс-секретарем пожарной службы Мартиной Гетцовой.

Дроны обнаружили очаги возгорания в окрестностях Боурнаку и Правчицких ворот. «Важно то, что благодаря беспилотникам мы знаем точные координаты и можем приступить к тушению пожара непосредственно в выбранных местах», — добавила пресс-секретарь. По ее словам, положительным моментом является то, что очаги появляются близко друг от друга, а не неожиданно в других районах.

Количество пожарных немного уменьшилось, они работают на месте, но активность пожарных-добровольцев из Устецкого района снижается. Подразделения будут помогать администрации парка в охране секторов. «Пока ожидается ротация отрядов, но силы и средства будут постепенно сокращаться до пятницы», — сказали пожарные.

Пожарные разделили пожарное депо на четыре сектора, один из них недалеко от Янова был передан администрации национального парка в понедельник. Оставшиеся три части пожарные хотят передать администрации до пятницы.

Источник: ceskenoviny.cz

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