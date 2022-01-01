В Чешской Швейцарии пожарным осталось потушить 100 гектаров земли

Количество пожарных сократилось с первоначальных 1000 до 850. Это следует из информации, предоставленной пресс-секретарем пожарной службы Мартиной Гетцовой.
Дроны обнаружили очаги возгорания в окрестностях Боурнаку и Правчицких ворот. «Важно то, что благодаря беспилотникам мы знаем точные координаты и можем приступить к тушению пожара непосредственно в выбранных местах», — добавила пресс-секретарь. По ее словам, положительным моментом является то, что очаги появляются близко друг от друга, а не неожиданно в других районах.
Количество пожарных немного уменьшилось, они работают на месте, но активность пожарных-добровольцев из Устецкого района снижается. Подразделения будут помогать администрации парка в охране секторов. «Пока ожидается ротация отрядов, но силы и средства будут постепенно сокращаться до пятницы», — сказали пожарные.
Пожарные разделили пожарное депо на четыре сектора, один из них недалеко от Янова был передан администрации национального парка в понедельник. Оставшиеся три части пожарные хотят передать администрации до пятницы.
Источник: ceskenoviny.cz
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