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«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровым холодам

«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровым холодам

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
02 декабря
18:02
5419
«Зима близко» — больше не просто фраза из «Игры Престолов», а настоящая проблема для большинства чехов, которым надо будет как-то отапливать дома и при этом не разориться.

«Свитер на вес золота». 18 злободневных мемов о том, как чехи готовятся к суровым холодам

Депутат от партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова посоветовала чехам носить дома еще один свитер, если им будет холодно.

Чехи отнеслись к ситуации с юмором и теперь выкладывают остроумные мемы в интернет, главные герои которых — Маркета, свитер, батарея и прочие. Предлагаем вашему вниманию подборку шуток на тему дорогой энергии, которые гуляют в социальных сетях. Приводим мемы в их оригинальном виде с переводом.

1. Замерзший Джек Николсон из фильма «Сияние». Надо было слушать совет Маркеты Пекаровой Адамовой и надеть свитер. Сам виноват!

2. «Зима в Праге 2022 — набор для начинающих».

3. На следующем меме изображен процесс эволюции в животное, которому точно не будет холодно в этом году, — в овцу.

4. Не забыли и высмеять партию SPOLU:

«Вяжет вся Чехия! Вместе мы все преодолеем!»

5. «Мой свитер согреет тебя, а твой — меня. Вместе мы все преодолеем!

Любовь прекрасна, хоть она и причиняет боль»

6. 2020 год — вместе шили маски. 2022-й — вместе вяжем свитера.

7. Новое пособие от Министерства труда и социальных дел с 1 сентября будет выглядеть примерно так:

8. Маркета Пекарова Адамова открывает новые тренды. Из-за ее заявления люди шутят, что «теперь партия TOP 09 обязана сменить название на “Не топи 2022”».

9. Именем Маркеты названа коллекция свитеров — идеальных, чтобы надевать сверху на еще один свитер. Премьер-министр Фиала одобряет цвет.

10. «Никого не оставим в беде! Мы помогаем людям пережить растущие цены. Каждому, кто зарабатывает до миллиона с вычетом налогов, дадим свитер бесплатно!»

11.

«– Скажи-ка, как ты меня любишь?

– Как свитер!»

12. Скоро в прокате новые фильмы «Не снимай свитер» и «Четырех свитеров достаточно, милый». В главных ролях Петр Фиала и Маркета Пекарова Адамова.

13. В ход пошел и советский фильм «Морозко», столь любимый чехами:

 «Многие боятся больше не увидеть Морозко. Не бойтесь. 

Увидеть-то не увидите, но почувствуете, что он пришел».

 

«— У меня руки и ноги замерзли!

— Так надень еще один свитер!»

 

14. «— Тепло ли тебе, девица?

— Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.

— Вот и попалась! Штраф 200 тысяч!»

15. «Добрый день, извините за беспокойство, но коллега установил, что в вашем доме температура превысила норму на 2 градуса».

 

 

16. «А если мне солнышко нагреет комнату на 2 градуса выше, то мне тоже полагается штраф, господин профессор?»

17. «Плодотворная дискуссия:

Google: Я все найду

Википедия: Я все знаю 

Facebook: Я всех знаю

Интернет: Без меня вы — никто

Электричество: Так, давайте все успокоимся…»

 

18. «Добрый день, мы не эскимосы, а полицейский патруль, который пришел проверить температуру у вас дома. На вас заявили соседи — подозрение на отопление возникло, когда на стене с их стороны начал таять иней…»

Понравилось? Напишите в комментариях, какой мем вызвал самый громкий приступ смеха.

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