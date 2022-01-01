Чехи за полгода собрали для Украины более 4 миллиардов. Половину суммы набрали уже за первые 2 месяца

С начала российского вторжения чехи направили на помощь Украине более четырех миллиардов крон и продолжают вносить свой вклад, согласно информации крупнейших организаторов сборов. Деньги идут на помощь жертвам войны и беженцам, а также на покупку оружия для украинской армии. Частные лица, организации и компании пожертвовали больше всего денег сразу после начала вторжения — всего за первые 14 дней было уже собрано два миллиарда. Несмотря на то, что, как и в других чрезвычайных ситуациях, поддержка со временем снижается, значительные суммы все еще продолжают поступать и сейчас, спустя полгода после начала боевых действий. Еще одной причиной пожертвования послужила недавняя годовщина оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в августе 1968 года.

На собранные деньги чешские неправительственные организации обеспечивают пострадавших от войны людей продовольствием, питьевой водой, средствами гигиены, медикаментами, аварийным и постоянным жильем и др. Организации также помогают с адаптацией украинских беженцев в Чехии, не забывая о психологической, юридической или социальной помощи, образовании и мероприятиях для детей. Доходы от сбора Посольства Украины в Праге используются исключительно для закупки вооружения, военной техники и другого снаряжения для украинской армии.

Самая большая сумма была собрана на счете SOS Украина организации Člověk v tísni — почти два миллиарда. Организация заявила на своем веб-сайте, что за последние шесть месяцев российского вторжения она оказала помощь жертвам войны на сумму более полумиллиарда крон. Они помогли более 330 тысячам человек, отправили в страну 50 грузовиков и 17 поездов с гуманитарной помощью. Их 200 сотрудников в Украине в настоящее время сосредоточены на распределении прямой финансовой помощи внутренним беженцам и другим нуждающимся. Также они хотят отремонтировать 9000 домов, чтобы их можно было отапливать.

На счету посольства Украины в Праге собрано более 1,2 миллиарда крон, как сообщила пресс-секретарь посольства Татьяна Окопна. Только в прошлые выходные, когда Чехия вспоминала времена советской оккупации, люди пожертвовали более 24 миллионов крон. В основном отправляли символические суммы, чаще всего 1968 крон. На собранные деньги посольство в сотрудничестве с Министерством обороны Чехии и экспертами в области обороны закупает военную технику.

«Безусловно, самые большие суммы денег поступили на этот счет весной, когда шли бои за Киев. Однако миллион долларов США, собранный за эти выходные, является явным свидетельством того, что поддержка Чехией Украины не ослабевает», — заявил сотрудник посольства Украины Виталий Усатый.

Компания Post Bellum собрала почти 397 миллионов крон, включая нефинансовые пожертвования. В Украину было доставлено материалов на 335 миллионов крон, в основном оборонного и медицинского оборудования. «В частности, это были 13 500 бронежилетов, 3 467 касок, 1 500 пар обуви, 137 дронов, 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и аппаратов ЭКГ и другого медицинского оборудования на сумму 45 миллионов крон», — сказала Петра Досудилова от имени компании. Хотя, по ее словам, сумма отправляемых средств естественным образом уменьшается, пожертвования на сотни тысяч крон по-прежнему поступают еженедельно.

На сегодняшний день Чешский Красный Крест собрал на свой счет почти 317 миллионов крон. Он уже израсходовал примерно 109 миллионов на помощь. Помощь направляется в Украину, а часть остается в Чехии.

«Помощь в Чешской Республике представляет собой более 900 палет различных предметов, начиная от продуктов питания, аптечных товаров, детских подгузников, средств личной и интимной гигиены, новой одежды, сладостей, одноразовой посуды и заканчивая средствами для уборки и стирки. Помимо материальной помощи, мы также предоставляем консультационные услуги, размещение или психосоциальную помощь. В настоящее время мы готовим программы, цель которых – облегчить беженцам адаптацию к новой среде и новым условиям жизни, а также поддержать социализацию детей», – сообщила Мирослава Йируткова от имени Чешского Красного Креста.

Charita ČR собрала для Украины почти 155 миллионов крон, из которых почти 1,5 миллиона поступили на счет в августе, — сообщил представитель организации Ян Оулик. В сотрудничестве с партнерскими благотворительными организациями материальная помощь направляется в Украину, беженцам в Молдове и беженцам в Чехии. По словам Оулика, деньги от сбора также помогают поддерживать информационную линию на украинском языке для беженцев в Чехии.

Чешское отделение гуманитарной организации ADRA в настоящее время регистрирует на своем счету более 98 миллионов крон. Со всех жертвователей было собрано в сумме около 210 миллионов крон для помощи людям, пострадавшим от конфликта в Украине, сообщила Эма Клементова от имени компании. На данный момент, по ее словам, ADRA использовала 99 миллионов крон, а именно на материальную помощь, эвакуацию людей, домашние проекты в Чешской Республике и финансовые пожертвования наиболее пострадавшим семьям. Помимо помощи непосредственно в Украине, ADRA также реализует ряд мероприятий для беженцев в Чехии – языковые курсы, досуговые мероприятия и встречи для бесед.

Еще миллионы крон собрали Диакония Чешской братской евангелической церкви, Чешский UNICEF, «Врачи без границ», продовольственные банки, Армия Спасения и десятки других неправительственных организаций и ассоциаций.

Вторжение в Украину вызвало беспрецедентную волну солидарности в Чехии, а собранная сумма является самой высокой в ​​истории гуманитарных сборов на сегодняшний день. Предыдущий рекорд — примерно 1,3 миллиарда крон, собранных после прошлогоднего торнадо в Южной Моравии, —уже несколько раз побит. Неправительственные организации не рассчитывают, что боевые действия в Украине прекратятся в ближайшее время, поэтому они готовят проекты на зиму и планируют, как максимально эффективно помочь во время долгого и сложного послевоенного восстановления страны.

Чешская Республика до сих пор предоставила гуманитарные пособия беженцам войны на 5,9 млрд чешских крон

Чехия предоставила 5,9 млрд крон беженцам войны из Украины в виде гуманитарных пособий за шесть месяцев с начала российского вторжения. Для домохозяйств в Чешской Республике государство выделило 846 миллионов крон на размещение вновь прибывших, как сообщили в Министерстве труда.

Российское вторжение в Украину началось 24 февраля. Чехия приняла больше всего беженцев на душу населения. Министерство внутренних дел выдало более 415 000 виз для защиты. Около 35 процентов прибывших составляют дети и молодежь до 18 лет. Среди взрослых 72 процента составляют женщины. Более пяти процентов взрослых старше 65 лет.

По словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), приезд сотен тысяч людей из Украины, изгнанных войной из своих домов, стал большим испытанием для Чехии. Чехия предоставляет гуманитарное пособие в размере 5000 крон на приобретение предметов первой необходимости для начала жизни в другой стране. Оно выплачивается за месяц, в течение которого люди получили защитную визу. При необходимости беженцы могут получить пособие повторно, еще в течение пяти месяцев. По данным министерства, всего за шесть месяцев с начала вторжения власти выдали 1,17 млн ​​пособий и выплатили по ним 5,9 миллиарда крон. Еще до введения гуманитарной помощи беженцы могли получить пособие в виде чрезвычайной немедленной помощи.

Источник: ceskenoviny.cz

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