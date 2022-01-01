Хакеры опубликовали в Интернете данные о 1,2 млн карт, в том числе чешских

Прежде всего на сайте представлены номера карт, даты истечения срока их действия, коды безопасности CVV, имена или адреса электронной почты и номера телефонов. На это обратила внимание охранная компания Xevos.
Это повторение ситуации августа прошлого года, когда российские хакеры опубликовали данные о трех миллионах украденных карт со всего мира. Хакеры разместили данные в качестве рекламной акции, чтобы побудить потенциальных покупателей покупать конфиденциальную информацию.
«Среди украденных данных также могут быть доступы к чешским учетным записям. Хакеры перепродают данные карт, чтобы другие киберпреступники могли использовать их для совершения онлайн-покупок или покупки предоплаченных подарочных карт, что затрудняет отслеживание. Банки предупреждают о подозрительных транзакциях, однако мы рекомендуем чешским клиентам блокировать утерянные карты как можно скорее», — сказал Адам Кудела из Xevos.
Украденные данные относятся к платежным картам со сроком действия с 2023 по 2026 год. По данным итальянской охранной компании D3Labs, примерно треть из них могут быть активны, поэтому с ними по-прежнему можно совершать онлайн-покупки. Хакреы получают доступ к данным карт с помощью фишинга, вредоносных программ или в результате утечек данных компаний и учреждений, прежде всего интернет-магазинов. Они также используют мошеннические сети Wi-Fi для сбора паролей. Еще один метод — так называемый скимминг, когда банкомат считывает данные платежной карты.
По словам Ондржея Шафаржа, представителя чешского отделения компании Eset, некоторые из предлагаемых данных устарели, а часть карт уже заблокирована. «Очевидно, что BidenCash продается не так хорошо, как предполагали злоумышленники, поэтому они опубликовали большее количество карточек», — сказал он CTK.
Чешские банки сопротивляются атакам. «Мы предотвращаем кражу платежных данных наших клиентов в сотрудничестве с европейской разведывательной службой, которая с декабря 2020 года предотвратила неправомерное использование 922 платежных карт и 660 учетных данных. В рамках мониторинга этот сервис также работает на различных альтернативных рынках, или в так называемом даркнете, где киберпреступники могут обмениваться списками украденных карт или паролями. Мы можем обнаружить эти транзакции на основе подсказок, которые включают ключевые слова, связанные с банком, или первые шесть цифр платежных карт, идентифицирующие банк, выпустивший платежную карту», — добавил Якуб Птачник, аналитик по кибербезопасности в банке Moneta.
Источник: ceskenoviny.cz
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