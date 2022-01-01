Хакеры опубликовали в Интернете данные о 1,2 млн карт, в том числе чешских

Хакеры опубликовали данные 1,2 млн платежных карт, в том числе с информацией о чешских счетах, на сайте BidenCash. Большая часть данных устарела, но примерно треть информации все еще может быть действительной.

Прежде всего на сайте представлены номера карт, даты истечения срока их действия, коды безопасности CVV, имена или адреса электронной почты и номера телефонов. На это обратила внимание охранная компания Xevos.

Это повторение ситуации августа прошлого года, когда российские хакеры опубликовали данные о трех миллионах украденных карт со всего мира. Хакеры разместили данные в качестве рекламной акции, чтобы побудить потенциальных покупателей покупать конфиденциальную информацию.

«Среди украденных данных также могут быть доступы к чешским учетным записям. Хакеры перепродают данные карт, чтобы другие киберпреступники могли использовать их для совершения онлайн-покупок или покупки предоплаченных подарочных карт, что затрудняет отслеживание. Банки предупреждают о подозрительных транзакциях, однако мы рекомендуем чешским клиентам блокировать утерянные карты как можно скорее», — сказал Адам Кудела из Xevos.

Украденные данные относятся к платежным картам со сроком действия с 2023 по 2026 год. По данным итальянской охранной компании D3Labs, примерно треть из них могут быть активны, поэтому с ними по-прежнему можно совершать онлайн-покупки. Хакреы получают доступ к данным карт с помощью фишинга, вредоносных программ или в результате утечек данных компаний и учреждений, прежде всего интернет-магазинов. Они также используют мошеннические сети Wi-Fi для сбора паролей. Еще один метод — так называемый скимминг, когда банкомат считывает данные платежной карты.

По словам Ондржея Шафаржа, представителя чешского отделения компании Eset, некоторые из предлагаемых данных устарели, а часть карт уже заблокирована. «Очевидно, что BidenCash продается не так хорошо, как предполагали злоумышленники, поэтому они опубликовали большее количество карточек», — сказал он CTK.

Чешские банки сопротивляются атакам. «Мы предотвращаем кражу платежных данных наших клиентов в сотрудничестве с европейской разведывательной службой, которая с декабря 2020 года предотвратила неправомерное использование 922 платежных карт и 660 учетных данных. В рамках мониторинга этот сервис также работает на различных альтернативных рынках, или в так называемом даркнете, где киберпреступники могут обмениваться списками украденных карт или паролями. Мы можем обнаружить эти транзакции на основе подсказок, которые включают ключевые слова, связанные с банком, или первые шесть цифр платежных карт, идентифицирующие банк, выпустивший платежную карту», ​​— добавил Якуб Птачник, аналитик по кибербезопасности в банке Moneta.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день