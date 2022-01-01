С 25 октября Чехия перестанет пускать россиян с визами, выданными странами ЕС

По данным министерства, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывает до 200 граждан России. По словам Липавски, вскоре гражданам России, которые прибывают через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт, с целью туризма, спорта или в культурных целях, будут отказывать во въезде. Мера будет применяться к путешественникам с действующими шенгенскими визами, выданными любой страной ЕС.
Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов.
Источник: ceskenoviny.cz
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