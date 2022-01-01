«Получил “письмо счастья” о закрытии счета и предупреждение о штрафе». Читатели 420on рассказали о своих финансах в Чехии

Мы попросили читателей рассказать, с какими финансовыми/банковскими проблемами они столкнулись в Чехии. Полученные ответы публикуем ниже.

Дисклеймер: Редакция только доносит письма читателей до широкой аудитории и не имеет возможности проверить информацию на достоверность.

«Получил “письмо счастья”, в котором было сказано, что мой счет будет закрыт через два месяца» — читатель попытался закрыть счет, но возник долг

«Четыре года назад открыл счет в ČSOB. В апреле этого года от меня потребовали до 10 июня принести актуальную карту побыта (биометрическую карточку). В мае, как только получил новую карту, отнес ее в отделение ČSOB, где мне сказали, что все в порядке. Но в середине июля я, как и многие другие граждане РФ и РБ, получил „письмо счастья“, в котором было сказано, что мой счет будет закрыт через два месяца, то есть в середине сентября. Я вывел все средства и открыл счет в другом банке.

В августе я на всякий случай зашел в отделение ČSOB и попросил сотрудников, чтобы они закрыли мой счет заранее, так как беспокоился, что в конце сентября будут списаны 400 крон за страхование на случай кражи или утраты карты. Еще четыре года назад я просил, чтобы мне отключили эту услугу, так как она мне не нужна, но безуспешно. В отделении мне сказали, что нет смысла закрывать счет, потому что он будет закрыт в любом случае, и сумма за страховку не будет списана.

В конце сентября, в пятницу вечером, все же была списана сумма за страховку и счет ушел в минус. Я тут же написал в поддержку, но абсолютно никакой реакции не последовало. В понедельник утром пошел в отделение — сотрудница составила рекламацию и сказала ждать ответа.

Через несколько дней я получил новое сообщение от банка, в котором было сказано, что с меня будут взысканы пени в размере 300 крон в случае, если я не выровняю баланс счета в ближайшие дни. Написал им на Фейсбук. Мне ответили, что информация будет передана сотрудникам, но жалобы рассматриваются в течение 30 дней. Чтобы не уйти в еще больший минус, я пытался перевести деньги с других счетов, но безуспешно: деньги либо не отправлялись, либо не доходили. К счастью, чуть ли не последний момент, без лишних слов, мне вернули сумму за страховку, счет вышел в ноль. Но, как я понимаю, он до сих пор не закрыт. Теперь жду дальнейшего развития событий и опасаюсь, что они могут списать ежемесячную плату за ведение счета».

Тоже хотите поделиться своей историей или советом из личного опыта? Присылайте письма на мейл [email protected]

В рамках этой рубрики можно рассказать обо всем, что наболело касательно финансов:

— Закрытие/проверка банковских счетов в Чехии — случалось ли это с вами и как вы справились?

— Повышение тарифов на газ или электричество — как это коснулось вас?

— Изменились ли условия и размер вашего заработка?

— Как сейчас выглядят ваши расходы на день, неделю, месяц?

— Приходится ли вам экономить? Как вы это делаете, в чем себе отказываете? Или, наоборот, ничего не изменилось?

Самые интересные, подробные и развернутые истории опубликуем анонимно на 420on.cz.

►Куда писать: [email protected]

►Или регистрируйтесь на сайте и оставьте комментарий в этой теме

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день