Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь

Медведь напал на 38-летнего мужчину, который бегал в горах в Словакии, 12 октября. Нападение произошло недалеко от Валчанской Яворины на севере страны, сообщает Горно-спасательная служба (HZS) на своем сайте. Пострадавший получил серьезные травмы.

Мужчина бежал по обозначенной туристической тропе, когда на него набросился медведь. Сначала зверь атаковал голову, затем еще дважды подходил к уже лежащему мужчине, кусая все тело: руки, ноги и туловище.

Прибыв на место, горноспасатели оказали помощь пострадавшему и доставили его в село Вылча Мартинского района. В поселке его передали вызванной бригаде скорой медицинской помощи.

Источник: novinky.cz

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