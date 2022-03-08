Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь

Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 октября
12:27
411
Медведь напал на 38-летнего мужчину, который бегал в горах в Словакии, 12 октября. Нападение произошло недалеко от Валчанской Яворины на севере страны, сообщает Горно-спасательная служба (HZS) на своем сайте. Пострадавший получил серьезные травмы.

Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь

Мужчина бежал по обозначенной туристической тропе, когда на него набросился медведь. Сначала зверь атаковал голову, затем еще дважды подходил к уже лежащему мужчине, кусая все тело: руки, ноги и туловище.

Прибыв на место, горноспасатели оказали помощь пострадавшему и доставили его в село Вылча Мартинского района. В поселке его передали вызванной бригаде скорой медицинской помощи.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день

 


читайте по теме
Assets
12 октября
12:41
2302
Жизнь
Жестокое обращение с животными. Как поступать и куда обратиться в Чехии, если вы стали свидетелем?
Assets
11 октября
18:03
1379
Общество
В отеле в Праге обнаружили несколько змей, хозяйку удалось найти
Assets
05 октября
14:46
2640
Жизнь
Как перевозить собаку в машине и не получить за это штраф в Чехии? Четыре безопасных способа
Assets
30 сентября
10:21
1432
О Чехии
Птицы гибнут, а люди проходят мимо? Невидимая проблема Чехии, с которой вы можете помочь
Последние новости:
Assets
13 октября
16:01
105
Общество
Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон
Assets
13 октября
15:07
157
Общество
Прага ограничила отопление в своих зданиях до 22 градусов. Как будут экономить муниципальные районы?
Assets
13 октября
13:02
223
Общество
idnes.cz: Илон Маск отрицает, что созванивался с Путиным по поводу Украины
Assets
13 октября
12:03
524
Общество
Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых. Они быстро приступили к работе
Assets
13 октября
11:28
401
Общество
Куда пойти с 15 по 21 октября: выставки, фестивали и концерты в Чехии
Assets
13 октября
10:26
659
Экономика
Цены на топливо в Чехии значительно выросли за последнюю неделю
Assets
13 октября
09:07
809
Общество
Пражская Летна попала в топ-50 самых крутых районов в мире
Assets
12 октября
19:27
1650
Экономика
Правительство Чехии утвердило программу восстановления Украины
Assets
12 октября
17:36
3219
Общество
С 25 октября Чехия перестанет пускать россиян с визами, выданными странами ЕС
Assets
12 октября
17:21
1551
Политика
Протестующие перед зданием правительства Чехии были так увлечены, что не заметили проходящего министра


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы