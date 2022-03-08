Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь

13 октября
12:27
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Медведь напал на 38-летнего мужчину, который бегал в горах в Словакии, 12 октября. Нападение произошло недалеко от Валчанской Яворины на севере страны, сообщает Горно-спасательная служба (HZS) на своем сайте. Пострадавший получил серьезные травмы.
Мужчина бежал по обозначенной туристической тропе, когда на него набросился медведь. Сначала зверь атаковал голову, затем еще дважды подходил к уже лежащему мужчине, кусая все тело: руки, ноги и туловище.
Прибыв на место, горноспасатели оказали помощь пострадавшему и доставили его в село Вылча Мартинского района. В поселке его передали вызванной бригаде скорой медицинской помощи.
Источник: novinky.cz
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