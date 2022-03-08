Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
idnes.cz: Илон Маск отрицает, что созванивался с Путиным по поводу Украины

idnes.cz: Илон Маск отрицает, что созванивался с Путиным по поводу Украины

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 октября
13:02
223
«Илон Маск сказал мне, что говорил с Владимиром Путиным о войне в Украине», — говорит основатель Eurasia Group Ян Бреммер. Американский миллиардер Маск, помогавший украинцам во время вторжения и на прошлой неделе выступивший с «мирным предложением», разговор отрицает.

idnes.cz: Илон Маск отрицает, что созванивался с Путиным по поводу Украины

Бреммер раскрыл детали разговора с Маском в электронной рассылке своим клиентам, образец которой попал в руки СМИ. Он пишет, что миллиардер прямо рассказал ему, что разговаривал с Путиным, который «готов к обсуждению», но при нескольких условиях.

Условия и так всем известны: украинцы должны отказаться от Крыма, Донбасса и Херсона и Запорожья, а после войны объявить нейтралитет.

По словам Бреммера, Путин также сказал Маску, что Россия обязательно добьется своих целей, даже если это потребует применения ядерного оружия. Основатель Tesla якобы ответил, что «необходимо сделать все, чтобы это предотвратить».

Вскоре после предполагаемого телефонного звонка Маск опубликовал в Твиттере свой «мирный план», который лишь немного отличался от того, что озвучил Путин: Маск хотел бы пригласить на новый референдум наблюдателей ООН.

Пункты «мирного плана» Илона Маска:

— повторное проведение референдумов на присоединенных к России украинских территориях под наблюдением ООН;

— закрепление статуса Крыма как субъекта РФ;

— обеспечение водоснабжения полуострова;

— закрепление за Украиной нейтрального положения.

Руководство Украины, мягко говоря, отклонило предложение, а в Твиттере Маск, ранее имевший благосклонность украинцев, схлопотал по полной программе. 

Маск уже ответил Бреммеру в социальных сетях, что все написанное — неправда. 

«Я разговаривал с Путиным только один раз, полтора года назад. Говорили про космос», — добавил он.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
12 октября
17:36
3219
Общество
С 25 октября Чехия перестанет пускать россиян с визами, выданными странами ЕС
Assets
11 октября
11:01
2211
Политика
ФОТО: В Чехии состоялся «референдум» о присоединении Краловца. Результаты были весьма предсказуемы
Assets
10 октября
15:40
1571
Политика
Чехия усилила охрану стратегических объектов. Петр Павел считает, что к зиме Украина освободит аннексированные территории
Assets
10 октября
14:22
2565
Политика
«Если Краловец не присоединят к Чехии, придется провести „спецоперацию“». Мем про Калининградскую область перерос в демонстрацию у посольства РФ в Праге
Последние новости:
Assets
13 октября
16:01
105
Общество
Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон
Assets
13 октября
15:07
157
Общество
Прага ограничила отопление в своих зданиях до 22 градусов. Как будут экономить муниципальные районы?
Assets
13 октября
12:27
411
Общество
Чешские СМИ сообщили, что в Словакии на бегуна набросился медведь
Assets
13 октября
12:03
524
Общество
Минфин Чехии: расходы на украинских беженцев будут ниже ожидаемых. Они быстро приступили к работе
Assets
13 октября
11:28
401
Общество
Куда пойти с 15 по 21 октября: выставки, фестивали и концерты в Чехии
Assets
13 октября
10:26
659
Экономика
Цены на топливо в Чехии значительно выросли за последнюю неделю
Assets
13 октября
09:07
809
Общество
Пражская Летна попала в топ-50 самых крутых районов в мире
Assets
12 октября
19:27
1650
Экономика
Правительство Чехии утвердило программу восстановления Украины
Assets
12 октября
17:36
3219
Общество
С 25 октября Чехия перестанет пускать россиян с визами, выданными странами ЕС
Assets
12 октября
17:21
1551
Политика
Протестующие перед зданием правительства Чехии были так увлечены, что не заметили проходящего министра


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы