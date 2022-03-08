idnes.cz: Илон Маск отрицает, что созванивался с Путиным по поводу Украины

«Илон Маск сказал мне, что говорил с Владимиром Путиным о войне в Украине», — говорит основатель Eurasia Group Ян Бреммер. Американский миллиардер Маск, помогавший украинцам во время вторжения и на прошлой неделе выступивший с «мирным предложением», разговор отрицает.

Бреммер раскрыл детали разговора с Маском в электронной рассылке своим клиентам, образец которой попал в руки СМИ. Он пишет, что миллиардер прямо рассказал ему, что разговаривал с Путиным, который «готов к обсуждению», но при нескольких условиях.

Условия и так всем известны: украинцы должны отказаться от Крыма, Донбасса и Херсона и Запорожья, а после войны объявить нейтралитет.

По словам Бреммера, Путин также сказал Маску, что Россия обязательно добьется своих целей, даже если это потребует применения ядерного оружия. Основатель Tesla якобы ответил, что «необходимо сделать все, чтобы это предотвратить».

Вскоре после предполагаемого телефонного звонка Маск опубликовал в Твиттере свой «мирный план», который лишь немного отличался от того, что озвучил Путин: Маск хотел бы пригласить на новый референдум наблюдателей ООН.

Пункты «мирного плана» Илона Маска: — повторное проведение референдумов на присоединенных к России украинских территориях под наблюдением ООН; — закрепление статуса Крыма как субъекта РФ; — обеспечение водоснабжения полуострова; — закрепление за Украиной нейтрального положения.

Руководство Украины, мягко говоря, отклонило предложение, а в Твиттере Маск, ранее имевший благосклонность украинцев, схлопотал по полной программе.

Маск уже ответил Бреммеру в социальных сетях, что все написанное — неправда.

«Я разговаривал с Путиным только один раз, полтора года назад. Говорили про космос», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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