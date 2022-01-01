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Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон

Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 октября
16:01
105
Чешские таможенники обнаружили человека, который пытался продать часы за границу за 300 тысяч крон. Он утверждал, что это роскошное изделие производства Hublot, которое он купил в ювелирном магазине в центре Праги. На самом деле это оказалась подделка.

Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон

Чех хотел отправить в Азербайджан посылку с часами и указал в таможенной декларации стоимость почти в 300 тысяч крон. Однако сотрудники таможни территориального управления в Нупаках решили проверить товар, так как посчитали, что это может быть контрафакт. 

Они связались с представителем Hublot, который через несколько недель заявил, что это действительно подделка. Отправитель утверждал, что купил часы в ювелирном магазине на Парижской улице, но таможенников это не убедило.

 

Источник: prazska.drbna.cz 

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