Мужчина хотел продать в Чехии поддельные часы за 300 тысяч крон

Чешские таможенники обнаружили человека, который пытался продать часы за границу за 300 тысяч крон. Он утверждал, что это роскошное изделие производства Hublot, которое он купил в ювелирном магазине в центре Праги. На самом деле это оказалась подделка.

Чех хотел отправить в Азербайджан посылку с часами и указал в таможенной декларации стоимость почти в 300 тысяч крон. Однако сотрудники таможни территориального управления в Нупаках решили проверить товар, так как посчитали, что это может быть контрафакт.

Они связались с представителем Hublot, который через несколько недель заявил, что это действительно подделка. Отправитель утверждал, что купил часы в ювелирном магазине на Парижской улице, но таможенников это не убедило.

Источник: prazska.drbna.cz

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