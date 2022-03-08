Чехия занимает седьмое место в Европе по количеству заключенных, Россия — первое.

​Чешская Республика занимает седьмое место в Европе по количеству заключенных на 100 000 жителей. Как ни странно, этому способствуют слишком строгие приговоры. В этом году количество заключенных в Чехии снова выросло, что означает дополнительные расходы для государства. Расходы на одного осужденного составляют 1500 крон в день, то есть в год государство тратит около 10 миллиардов на содержание заключенных.

По августовским данным, в чешских тюрьмах находилось 19 164 человека, в прошлом году их было 18 748. Таким образом, количество заключенных снова увеличилось, заявил заместитель министра юстиции по тюрьмам и бывший глава Пенитенциарной службы Чехия Петр Догнал.

pořadí evropské země (zdroj: Rada Evropy, 2021) země počet vězňů na 100 tisíc obyvatel 1 Rusko 328,1 2 Turecko 325,4 3 Gruzie 231,9 4 ˇAzerbajdžán 215,6 5 Slovensko 192,1 6 Litva 190,3 7 Česká republika 180,2 8 Maďarsko 179,7 9 Polsko 179,4 10 Estonsko 176



В то время как преступность в стране неуклонно снижается, численность заключенных существенно не меняется. Кроме того, тюрьмы переполнены. В среднем чешские тюрьмы заполнены на 94,76%, но в прошлом году некоторые из них сообщали о переполненности (например, Миров или Куржим).

Третье по величине количество заключенных в ЕС

По данным Совета Европы, Чехия с 180 заключенными на 100 000 жителей занимает седьмое место в Европе и третье место в ЕС после Словакии и Литвы. Россия в этом списке занимает первое место — на 100 тысяч жителей приходится 328 заключенных.

В Сан-Марино самое маленькое количество заключенных в Европе (26,5 заключенных на 100 000 жителей). Северные страны также лучше других крупных государств: например, в Финляндии 43 заключенных на 100 000 жителей.

В среднем по Европе в 2021 году было 116 заключенных на 100 000 жителей, в то время как в соседней Германии, например, 71.

В то же время в западных и скандинавских странах уровень преступности не намного ниже, чем в Чехии.

По данным Совета Европы, в 2020 году чешские заключенные провели за решеткой в ​​среднем 25 месяцев. В то же время среднеевропейский показатель вдвое меньше, а именно 12,4 месяца. По этим данным Чехия занимает шестое место в Европе после Азербайджана, Португалии, Молдовы, России и Украины.

Как указывает Генеральная прокуратура в своем специальном отчете «Тюрьмы» за 2019 год, высокая численность заключенных вызвана не тем, что суды отправляют слишком много людей в тюрьму, а тем, что они отправляют их туда на длительный срок. Если многие заключенные приговорены к длительным срокам заключения, места в тюрьмах со временем не освобождаются и количество заключенных накапливается.

Сроки тюремного заключения продлевают и более строгие приговоры. В настоящее время, например, повторная кража автоматически влечет за собой более строгое наказание, даже если это, например, кража двух рогаликов в магазине. Минимальный нанесенный ущерб не является условием, и государство преследует даже совершенно тривиальные действия.

Жестокие наказания не уменьшают преступность

Кроме того, более суровые наказания не означают более низкий уровень преступности.

«Криминологические исследования во всем мире указывают на тот факт, что количество заключенных лишь слабо связано с уровнем преступности», — отмечает юрист и исследователь Якуб Драпал с юридического факультета Карлова университета.

«Количество заключенных зависит в первую очередь от решения государства, а не от уровня преступности», — добавляет Драпал. По его словам, поэтому крайне важно провести полную реформу уголовно-исполнительной политики, чтобы добиться справедливого и эффективного наказания, что приведет к сокращению числа заключенных.

«Мы давно имеем дело с большим количеством заключенных. В прошлом Министерство юстиции уже предприняло ряд шагов, направленных на сокращение количества лиц, находящихся в местах лишения свободы (декриминализация отдельных преступлений, поддержка штрафов, повышение порогов ущерба, поддержка альтернативных наказаний и т. д.)», — заявил официальный представитель Минюста Михал Плескот.

«Однако необходимо осознавать, что сфера преступности является динамичной материей, где меняются ее структура, масштабы и интенсивность. Исходим из того, что вопросом установления условий назначения наказаний также будет заниматься группа по уголовной политике, которая будет создана при Министерстве юстиции», - добавил он.

Источник: novinky.cz