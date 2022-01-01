У посольства Словакии в Праге люди зажигают свечи в память о двух погибших в Братиславе. Их застрелили за ориентацию

Свечи горят с утра четверга — так люди хотят почтить память двух мужчин, которые были застрелены 18-летним преступником в гей-баре Tepláreň в Братиславе вечером в среду, 12 октября. Кандидат в президенты Дануше Нерудова также зажгла свечу в посольстве.

У посольства в Праге 6 в Бубенче в четверг вечером собралось множество людей, как и в Братиславе на площади в центре.

По мнению властей Словакии, мотивом стрелка, который скрылся с места происшествия и позже был найден мертвым, вероятно, была ненависть к людям негетеросексуальной ориентации (LGBTQI+).

Поступок осудили все ведущие политики Словакии, в том числе президент Зузана Чапутова. Она признала, что причиной трагедии стала ненависть, которая, по ее словам, долгое время подогревалась глупыми и безответственными заявлениями политиков.

На месте трагедии она зажгла свечу и возложила букет.

Источник: novinky.cz

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