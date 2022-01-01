Масариков университет хочет искоренить домогательства к студенткам и гендерное неравенство

Во время учебы некоторые студентки Университета Масарика в Брно (MUNI) столкнулись с неуместными комментариями преподавателей на тему гендера и сексуальности. Вуз стремится искоренить все формы сексуальных домогательств и занимается их профилактикой. В этом году он опубликовал методологию, организовывает тренинги и семинары для сотрудников и студентов, говорит проректор Симона Корычанкова.

Студенты лоббировали создание методики с 2019 года.

«В то время на сайте были только слабые советы типа как ответить обидчику, мы просили ввести профилактические меры, хотели, чтобы ситуацию можно было бы решить непосредственно с университетом. Не было ответственных лиц, к которым потерпевшие могли бы обратиться», — говорит член академического сената Олдржих Тристан Флориан.

При составлении методологии университет сотрудничал с организацией Konsent. В методологии дано определение сексуальным домогательствам, также она включает советы жертвам по конкретным шагам. Флориан подчеркивает, что работа над документом еще не завершена. «Когда жертва решает сообщить о неподобающем поведении, она не уверена, как будет решен вопрос и чего ожидать. Мы только в начале пути, поэтому я надеюсь, что весь процесс станет понятен», — отмечает он.

Среди причин, по которым студенты не сообщают о случаях сексуальных домогательств, — страх и беспомощность.

«Общая атмосфера на моем факультете очень враждебна по отношению к женщинам, как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов. Нередко коллега на семинаре говорит, что вы как женщина не должны комментировать тему. Преподаватели не вмешиваются в эти случаи, наоборот, часто смеются», — рассказывает студентка факультета социальных наук, пожелавшая остаться неизвестной.

По ее словам, подобные ситуации происходят часто.

«Однажды во время вводной лекции преподаватель должен был объяснить нам понятие феминизма. Он охарактеризовал феминисток как анархисток, которые хотят разрушить государство. Некоторые коллеги и я выступили против его вводящей в заблуждение интерпретации, но преподаватель продолжил настаивать на своем», — добавляет она.

Другая студентка описывает случай, когда преподаватель хотел поцеловать ее на факультетском мероприятии.

«Я объяснила ему, что у меня есть парень и что я не хочу иметь отношений с преподавателем. Потом он предпринял еще одну попытку. Больше он не настаивал, потому что у меня не было с ним ни предмета, ни экзамена, в другом случае ситуация бы усложнилась», — описывает девушка.

Студентки-медики иногда тоже сталкиваются с сексистским подходом.

«Это обычные врачи со своей точкой зрения, которую они выражают при преподавании (...). В частности, у хирургов часто проскакивают намеки на то, что женщинам не место в операционной и тому подобное», — говорит одна из студенток.

По словам Флориана, устные экзамены тоже создают проблемы. «Если преподаватель захочет, он может выгнать студента или поставить несправедливую оценку независимо от того, насколько хорошо тот сдал, без какой-либо возможности пересдать. Значительная власть, которую преподаватели имеют на протяжении всего обучения, останавливает студентов от того, чтобы доложить о нарушениях», — поясняет Флориан.

Слова Флориана подтверждает и одна из студенток, которая получила несправедливую оценку во время устного экзамена. «Экзаменатор сообщил мне, что я все выучила, знаю на отлично, но, поскольку отвечаю как старшеклассница, он поставит мне тройку. Также настораживает тот факт, что этот преподаватель известен своими шовинистическими и сексистскими взглядами. Я очень сомневаюсь, что он ведет себя так же по отношению к мужчинам», — говорит студентка.

В последние несколько лет о сексуальных домогательствах в университетах и других местах стали чаще говорить и в связи с кампанией #MeToo, начавшейся пять лет назад. По словам Флориана, ситуация в академической среде осложнялась тем, что некоторые академики не видели в сексуальных домогательствах проблемы и негативно реагировали на сам факт обращения к теме.

«Сексуальные домогательства в вузе действительно усложняют людям жизнь, они боятся идти на экзамены и семинары или даже бросают учебу. Это важно, поэтому я сожалею, что преподаватели реагируют негативно», — заключает Флориан.

Созданием методики дело не заканчивается. Университет внедряет профилактические меры, обучает сотрудников, организовывает мастер-классы для студентов.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день