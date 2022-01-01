Чешский эксперт: Нападение на ЛГБТК+ нельзя спускать с рук. У злоумышленников могут быть и другие мишени

Бурные события последних месяцев могут послужить спусковым крючком для радикализации, которая на крайних стадиях может привести к насилию, — предупреждает эксперт по вопросам экстремизма Барбора Вегрихтова в связи со стрельбой в среду в Братиславе. По ее словам, возможной целью нападений могут стать и эмансипированные женщины. Также угрозу может представлять группа так называемых инцелов.

Инцелы — члены субкультуры, которые описывают себя как неспособных найти сексуального партнёра, несмотря на желание это сделать. Вину за невольное воздержание инцелы целиком возлагают на женщин, при этом иногда призывая к изнасилованиям.

Отвечает Барбора Вегрихтова, доктор философии, MBA

Консультант по безопасности. Почти 20 лет проработала в полиции Чехии, занимаясь вопросами наркотиков, затем в Отделе по борьбе с организованной преступностью по экстремизму и терроризму.

В связи со стрельбой в Братиславе полиция расследует манифест, появившийся в социальных сетях перед убийством и призывающий к насилию в отношении гомосексуалистов и евреев. Насколько велика угроза нападений на меньшинство ЛГБТК+ и насколько велика угроза в будущем, учитывая растущую радикализацию и поляризацию общества?

Нападки на ЛГБТК+ сообщество очень часто носят характер вербальной агрессии в виде оскорблений, клеветы, насмешек или даже угроз. Опять же, в основном это происходит в киберпространстве, но также может включать физические нападения или другие проявления ненависти, например, во время публичных митингов или маршей.

Эту угрозу, безусловно, нельзя недооценивать. Некоторые из взглядов, которые дискриминируют и угрожают сообществу ЛГБТК+, также проникают в общественные обсуждения, публичные и политические дебаты. В долгосрочной перспективе, вместе с другими социальными проблемами и проблемами безопасности, эти тенденции могут привести к росту нетерпимости и, возможно, к насилию и конфликтам на почве предвзятого отношения.

Почему до сих пор являются объектом ненависти евреи?

Ненависть к еврейскому населению имеет глубокие корни в экстремистских кругах. Неонацисты и группы единомышленников иррационально обвиняют евреев в том, что они способствовали возникновению социальных и экономических проблем исторически и продолжают это делать и сегодня.

Некоторые высказывания против евреев и еврейской культуры являются неотъемлемой частью экстремистской риторики и пропаганды. Очень часто они основаны на традиционных антиеврейских предрассудках и социальных стереотипах. Эти враждебные настроения особенно усилились во время пандемии covid-19, и их распространению в значительной степени способствуют социальные сети, которыми активно пользуются экстремисты и те, кто их поддерживает.

Интернет-пространство в данном случае служит площадкой для публикации и распространения антисемитских взглядов и одновременно различных теорий о еврейском заговоре. Такими установками экстремисты и их сторонники оправдывают насилие в отношении представителей данной группы населения и укрепляют собственную сплоченность и убежденность в правоте.

Считаете ли вы, что подобные нападения участятся в будущем, например, в Чехии?

Очень сложно предсказать. Социальное положение и ситуация с безопасностью всегда являются важным фактором, влияющим на радикализацию отдельных лиц или даже групп. Бурные события последних месяцев могут послужить инициатором процесса радикализации, который на крайних стадиях может привести к насилию.

Быстрое развитие информационных и коммуникационных технологий и легкий доступ к информации облегчают экстремистам распространение ненавистнических идей и дают возможность вербовать новых членов. Я считаю, что даже Чехия не застрахована от этих процессов, и поэтому важно уделять внимание мониторингу этих проявлений и, прежде всего, систематической и широкой профилактике и просвещению.

О нападении убийца сообщил заранее

Сообщается, что убийца опубликовал фотографию в Твиттере с подписью «Я уже принял решение». Так что можно предположить, что были сигналы о том, что он что-то замышляет. Почему их так часто игнорируют?

На данный момент информации недостаточно, но можно обоснованно предположить, что этому акту предшествовала определенная фаза радикализации и подготовки. Об этом свидетельствует манифест преступника и его активность в социальных сетях. В делах аналогичного характера, зарегистрированных за границей, такая стратегия не исключение.

Исследования показывают, что такие лица планируют насилие в течение длительного времени, иногда в течение нескольких месяцев или лет. Признаки, что готовится насильственный инцидент, есть, и при определенных обстоятельствах их можно вовремя обнаружить.

Не думаю, что эти проявления игнорируются, просто в некоторых кругах недостаточно осведомлены о возможности выявления рискованного поведения. Свою роль может сыграть и недооценка ситуации, обесценивание или недостаточная передача информации. Однако делать какие-то выводы о стрельбе в Братиславе пока рано.

В США такие убийцы часто хотят славы и внимания СМИ. В Чехии случаи единичны, но правильно ли показывать лицо убийцы, называя его имя?

Активно освещать ситуацию в СМИ действительно немного рискованно. Это может привести к очень опасному явлению, называемому эффектом подражания, т.е. к определенной форме копирования действий за преступником. В некоторых странах силовики и профессиональное сообщество советуют СМИ не публиковать лица убийц и подробности насильственного акта.

Такая информация затем может служить неким сценарием для других последователей. Лица, совершившие эти акты, могут быть прославлены экстремистами и представлены в качестве образцов для подражания. В социальных сетях эти убийцы иногда именуются их сторонниками святыми и становятся частью культа личности. Это может быть очень рискованно.

Эмансипированные женщины и меньшинства

На какие еще группы нацелены экстремисты?

Список был бы очень длинным. У каждой из экстремистских организаций или идеологических течений есть свой определенный враг. С помощью продуманной и часто изощренной риторики экстремисты обосновывают нападения на представителей различных меньшинств, а также на политических представителей или сотрудников аппарата безопасности.

Если говорить о правом экстремизме, то ненавидимыми и преследуемыми в обществе группами зачастую являются мигранты, этнические и национальные меньшинства, люди с иной сексуальной ориентацией, а также бездомные или люди с психическими или физическими недостатками. Конечно, объектом нападения могут быть и отдельные лица или группы, не согласные с их взглядами и идеологией. Ключевой отправной точкой для неонацистов является расистское видение мира, которое находит отражение в используемой ими символике и распространяемых ими заявлениях.

В некоторых экстремистских субкультурах даже бытует убеждение, что только девять процентов населения мира «расово приемлемы». Это очень опасные фанатичные взгляды, которые часто являются частью экстремистского общения в социальных сетях.

Могут ли женщины в наших условиях также стать объектом нападок на почве ненависти?

Конечно. В отдельных экстремистских группах или других смешанных движениях женщины также могут стать объектами ненависти или насилия. В частности, в онлайн-пространстве уже существуют группы, которые по разным причинам заявляют о взаимной неприязни к женщинам. Также могут играть роль различные консервативные сообщества или религиозные убеждения.

Движение инцелов и женоненавистнический терроризм

По данным Секретной службы США, инцелы представляют собой растущую угрозу в США. Не могли бы вы кратко описать, что это за группа?

Инцелы — одно из движений, которое фокусируется на насилии в отношении женщин. В движении в основном состоят мужчины, неспособные установить любовные или сексуальные отношения с женщинами, что является причиной их фрустрации и последующей агрессии. Они винят в своем положении общество, которое, по их мнению, поверхностно и лицемерно и ориентируется только на физическую красоту.

Они обвиняют женщин в эгоистичности и распущенности, а также в том, что они выбирают только социально успешных и привлекательных мужчин. Инцелы часто укрепляют эти убеждения в социальных сетях и подталкивают к совершению массовых убийств.

Действительно, движение инцелов активно в основном на американском континенте, но в последние годы их влияние распространилось и на другие страны. Некоторые сигналы также были зарегистрированы в Чехии и Словакии. Однако их обнаружение непросто из-за анонимности интернет-среды. В США и Канаде движение инцелов даже называют определенной формой женоненавистнического терроризма.

В предыдущем интервью журналу Víkend вы заявили, что за радикализацией часто стоит сексуальная неудовлетворенность. Почему она является катализатором? Какую роль это играет в отношении ненависти к сообществу ЛГБТК+?

Факторы могут быть разнообразными. Сексуальная фрустрация или кризис сексуальной идентичности могут быть одним из важных триггеров, особенно для подростков и молодого поколения в целом.

Социальная изоляция во время пандемии ковида, невозможность наладить отношения или разочарование в любви могут стать источником гнева, чувства несправедливости. У отдельных лиц это может привести, наряду с другими факторами, к проявлениям ненависти или даже насилия.

Сообщество ЛГБТК+ является легкой мишенью из-за того, что об этом сообществе говорят больше, а также оно подвергается критике и очернению со стороны нетерпимых или консервативных слоев общества или общественных деятелей.

Как часто за подобными нападениями стоят преступники с расстройствами личности, такими как нарциссические расстройства? Что общего у лиц, совершивших подобные действия?

Описать какой-то универсальный профиль преступника очень сложно. Сравнивая подобные случаи, специалисты по безопасности приходят к выводу, что это в основном молодые люди. Однако нельзя исключать, что и женщина может совершить подобное.

Психические проблемы здесь тоже играют роль, но это не обязательно психическое заболевание. Исполнители актов насильственной экстремистской мотивации, как правило, находятся под влиянием определенной идеологии, пропаганды, конспирологических теорий и могут достаточно долго готовиться к этому.

Если говорить о так называемых «одиночках», то они в основном радикализируются изолированно через Интернет. Это, как правило, интроверты, замкнутые, менее общительные, часто страдающие определенными фрустрациями от личных и семейных проблем личности, с негативным опытом, связанным с различными жизненными неудачами, бывшие жертвы буллинга и т. д.

Поэтому более чем желательно не недооценивать психическое здоровье не только молодого поколения, но и всего общества, формировать адекватный уровень стрессоустойчивости и напряжения и не забывать о профилактике в целом.

Источник: idnes.cz

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