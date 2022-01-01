Из Чехии в Украину уезжает больше людей, чем приезжает

Транспортное сообщение между Чехией и Украиной по-прежнему загружено. Однако по сравнению с началом войны сейчас люди больше путешествуют в сторону Украины, говорят перевозчики. Чаще всего это автобусы, железнодорожное сообщение осложнено разной шириной колеи.

Чтобы поехать в Украину, у людей без автомобиля есть два варианта - автобус или поезд. Самолеты из Чехии не летают по соображениям безопасности.

«Сейчас заполняемость составляет примерно 85% от вместимости», — описывает ситуацию представитель Leo Express Эмиль Седларжик. По его словам, стандартная заполняемость этих поездов до войны составляла примерно 50%.

Такой же интерес есть и к автобусам. «В настоящее время связь в обоих направлениях налажена — соединения загружены в среднем на 80–90%», — подтверждает представитель Flixbus Томаш Беранек. Но что изменилось с начала войны, в отличие от пробок на дорогах, так это направление, в котором едут люди.

Если после начала вторжения подавляющее большинство пассажиров из Украины направилось на запад, то сейчас соотношение выровнялось и из Чехии в Украину едет еще больше людей. «Во время гуманитарного сообщения подавляющее большинство пассажиров ехали в направлении из Украины в Чехию. С июня ситуация одинакова в обоих направлениях», — говорит Якуб Свобода, исполнительный директор RegioJet.

Осложнения на пути

В настоящее время люди путешествуют в основном, чтобы навестить семью или по работе. Если вы решите ехать из Праги во Львов на автобусе, вы, как правило, заплатите за него от 1200 до 2200 крон, но это займет от 16 до 22 часов, в зависимости от стыковки.

Путешествие на поезде дешевле и можно выбрать, например, спальный вагон, но придется рассчитывать на более длительное путешествие и пересадку. Перенос необходим из-за другой ширины колеи.

«В Украине у них другая ширина колеи 1520 мм, на прямых поездах, например, до Киева, нужно было бы использовать специальные вагоны, где можно заменить все шасси или хотя бы ширину колеи по осям. будет регулироваться между европейской колеей 1435 мм и украинской колеей 1520 мм, поэтому пересадка между «европейскими» и украинскими поездами в настоящее время является самым быстрым и удобным видом транспорта», — поясняет представитель Чешских железных дорог Петр Штаглавский.

Вот почему в настоящее время люди едут из Праги в Кошице, Будапешт или Пржемышль в Польше, где людям приходится пересаживаться на поезда до Украины. Есть ночные поезда из Праги в Пршемышль со спальным вагонами RegioJet, остальные линии классические - с сидячими местами.

Стоимость билетов на поезд начинается от 700 крон из Праги во Львов, за спальный вагон пассажиры платят 999 крон. «Даже если пассажир платит одну цену и имеет один билет на весь путь, эта цена является суммой тарифов, установленных отдельными железными дорогами для их территории», — поясняет представитель Чешских железных дорог.

«До 24 февраля 2022 года все отрасли пассажирского транспорта боролись с последствиями глобальной пандемии COVID-19 и адаптировались к новым условиям перевозки и пребывания пассажиров в стране. Война в Украине полностью активизировала всех, кто имел возможность оказывать услуги пассажирских перевозок, потому что началась массовая эвакуация украинцев в страны Европы», — описывает Соломия Федюк, директор по маркетингу компании «Инфобус».

Основное изменение она видит в том, что до 2019 года, то есть до пандемии covid-19, между Чехией и Украиной было сезонное сообщение. «Оно начиналось в апреле и заканчивалось в августе, зимний сезон длился с середины октября до конца января», — говорит Федюк.

Однако, по ее словам, 2022 год показал, что в настоящее время сезонности нет, потому что основная цель поездок людей не отдых или работа, а обеспечение безопасного места для себя и своей семьи.

Однако опасных ситуаций на маршруте чешские перевозчики пока не зафиксировали.

«Пока не было необходимости отменять соединения из-за военного положения. Лишь примерно одно сообщение было значительно задержано из-за сбоев в инфраструктуре, но наш поезд на пересадку из Украины ждал и доставил пассажиров в конечные пункты назначения», — говорит директор по железнодорожным перевозкам RegioJet.

Источник: seznamzpravy.cz