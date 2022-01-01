Пражский таксист взял 7000 крон за 5-километровую поездку, у него отобрали машину

Один из пражских таксистов запросил у пассажиров 7100 крон за 5,5-километровую поездку, его задержали сотрудники „Taxi tým“. На перевозчика был наложен залог в размере 100 000 крон, который он не заплатил, поэтому его автомобиль и документы были конфискованы.

Помимо крупного штрафа, водителю грозит лишение водительских прав на срок до трех лет, сообщила пресс-секретарь пражской полиции Ирена Сейфертова.

В прошлое воскресенье клиенты хотели доехать с улицы Rytířská в центре города до улицы U Průhonu в Праге 7. По данным городской полиции, таксист не должен брать за такую ​​поездку более 300 крон. Но водитель сначала попросил 2000 крон, но потом сумма показалась ему недостаточной, и поэтому пассажирам пришлось в итоге заплатить ему 7100 крон.

Полицейские из „Taxi tým“ немедленно остановили его. «Когда его попросили положить все деньги, которые он получил за последнюю партию, на капот, начались торги», — сообщила пресс-секретарь. Таксист не использовал обязательный таксометр, он показывал клиентам суммы на своем мобильном телефоне.

«Дело было передано на рассмотрение административного органа. На перевозчика был наложен залог в размере 100 000 крон, который он не заплатил на месте, поэтому автомобиль и документы на транспортное средство изъяты», - сказала Сейфертова. В рамках административного производства водителю грозит штраф на сумму нескольких десятков тысяч крон и лишение прав на срок до трех лет.

Полицейские на месте могут оштрафовать водителя на сумму до 10 000 крон.

«Но учитывая объем полученных денег от пассажиров и то, как это было сделано, это было бы скорее издевательством», — добавила пресс-секретарь.

Источник: seznamzpravy.cz