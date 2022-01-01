Со следующего года электронные информационные ящики не будут обязательными для граждан

Чехия отменит обязанность граждан пользоваться электронными информационными ящиками (datová schránka), которая должна была вступить в силу в начале следующего года. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Автоматическое введение ящиков данных для граждан после использования их электронной идентификации было одобрено в прошлом году в рамках закона, чтобы облегчить обмен информацией между органами власти и ускорить оцифровку государственного управления.

«Ящики данных — это безопасный и современный способ связи со стороны государства. Но мы не хотим никого заставлять их использовать. Поэтому мы отменяем обязательство использовать ящики данных с начала следующего года для физических лиц», — сказал Ракушан. Однако ящики с данными должны быть обязательными для индивидуальных предпринимателей- физлиц, подробности МВД представит на пресс-конференции в четверг, 20 октября.

Закон, который был подписан президентом Милошем Земаном в июне прошлого года, направлен, среди прочего, на то, чтобы гражданам не приходилось повторно предоставлять одну и ту же информацию государственным учреждениям, что является одной из целей закона о праве граждан на цифровые услуги.

По мнению МВД, изменения необходимы в связи с тем, что действующие правила фактически не позволяют более широкий обмен данными, хранящимися в различных информационных системах органов власти. В отличие от общепринятой зарубежной практики, в чешских законах часто перечислены случаи, в которых могут использоваться данные. Поэтому правительство предложило отменить эти списки.

Стандарт также предусматривает систему подачи электронных петиций и регулирует создание и использование ящиков данных. Например, позволит зафиксировать дорожно-транспортное происшествие в электронном виде, если участники подтвердят это электронной подписью.

Источник: seznamzpravy.cz