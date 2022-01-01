Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Со следующего года электронные информационные ящики не будут обязательными для граждан

Со следующего года электронные информационные ящики не будут обязательными для граждан

Партнер рубрики:
Kochy
16 октября
09:09
241
Чехия отменит обязанность граждан пользоваться электронными информационными ящиками (datová schránka), которая должна была вступить в силу в начале следующего года. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Со следующего года электронные информационные ящики не будут обязательными для граждан

Автоматическое введение ящиков данных для граждан после использования их электронной идентификации было одобрено в прошлом году в рамках закона, чтобы облегчить обмен информацией между органами власти и ускорить оцифровку государственного управления.

«Ящики данных — это безопасный и современный способ связи со стороны государства. Но мы не хотим никого заставлять их использовать. Поэтому мы отменяем обязательство использовать ящики данных с начала следующего года для физических лиц», — сказал Ракушан. Однако ящики с данными должны быть обязательными для индивидуальных предпринимателей- физлиц, подробности МВД представит на пресс-конференции в четверг, 20 октября.

Закон, который был подписан президентом Милошем Земаном в июне прошлого года, направлен, среди прочего, на то, чтобы гражданам не приходилось повторно предоставлять одну и ту же информацию государственным учреждениям, что является одной из целей закона о праве граждан на цифровые услуги.

По мнению МВД, изменения необходимы в связи с тем, что действующие правила фактически не позволяют более широкий обмен данными, хранящимися в различных информационных системах органов власти. В отличие от общепринятой зарубежной практики, в чешских законах часто перечислены случаи, в которых могут использоваться данные. Поэтому правительство предложило отменить эти списки.

Стандарт также предусматривает систему подачи электронных петиций и регулирует создание и использование ящиков данных. Например, позволит зафиксировать дорожно-транспортное происшествие в электронном виде, если участники подтвердят это электронной подписью.

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
15 октября
20:47
971
Общество
В Праге 15 октября сотни людей вышли на Вацлавскую площадь, чтобы выразить поддержку Украине
Assets
15 октября
15:13
635
Общество
В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице
Assets
15 октября
14:13
2449
Общество
Пражский таксист взял 7000 крон за пятикилометровую поездку, у него отобрали машину
Assets
15 октября
12:07
5133
Жизнь
ВИДЕО: Виды онлайн-мошенничества в Чехии. Развод на интернет-базарах и фейковая «Чешская почта»
Последние новости:
Assets
15 октября
20:47
971
Общество
В Праге 15 октября сотни людей вышли на Вацлавскую площадь, чтобы выразить поддержку Украине
Assets
15 октября
15:13
635
Общество
В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице
Assets
15 октября
14:13
2449
Общество
Пражский таксист взял 7000 крон за пятикилометровую поездку, у него отобрали машину
Assets
15 октября
08:55
2007
Общество
Из Чехии в Украину уезжает больше людей, чем приезжает
Assets
14 октября
20:33
768
Общество
Парламент Чехии одобрил отмену платы за авторские права на музыку в магазинах
Assets
14 октября
17:36
1820
Общество
Парламент Чехии одобрил отмену большого технического паспорта для автомобилей
Assets
14 октября
18:04
2529
Экономика
Чешские депутаты утвердили, как жителям квартир будут сообщать об их потреблении тепла
Assets
14 октября
16:03
1877
Политика
В Чехии одобрили закон о санкциях против иностранных граждан, совершивших противоправные действия
Assets
14 октября
13:25
822
Общество
Чешский эксперт: Нападение на ЛГБТК+ нельзя спускать с рук. У злоумышленников могут быть и другие мишени
Assets
14 октября
12:00
586
Общество
Масариков университет хочет искоренить домогательства к студенткам и гендерное неравенство


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы