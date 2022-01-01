У россиян останется простая лазейка для обхода запрета на въезд в Чехию

Гражданам РФ через две недели будет запрещен въезд на территорию Чехии с целью туризма или спорта. Но есть загвоздка: документы проверяют в аэропортах только после прибытия из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Министр иностранных дел Ян Липавски объявил 12 октября, что Чешская Республика присоединится к странам Балтии, Польше и Финляндии и ужесточит правила въезда для граждан России.

С 25 октября на территорию Чехии не допускаются россияне, имеющие действующую визу для остальной части Шенгенской зоны и путешествующие с целью туризма, спорта или культуры.

Однако, как подтвердил Seznam Zprávy официальный представитель полиции по делам иностранцев Ян Урбан, контролироваться будут только рейсы из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

«Если гражданин России летит из Эмиратов, например, в Мюнхен, его туда пустят, потому что у немцев нет этой меры. Когда он впоследствии сядет в самолет и полетит, например, в пражский аэропорт, мы ничего с этим делать не будем. Мы будем отказывать во въезде только тем, кто прилетает к нам из третьих стран», — ответил он на вопрос.

При прибытии в Шенген сегодня не нужно предъявлять никаких документов.

Однако, если самолет прилетает в Чехию из так называемых третьих стран, пассажиры будут подвергнуты краткосрочному досмотру по прилете. И вот тогда полиция проверит визы.

«Частью каждой шенгенской визы является код, в котором четко декларируется цель пребывания», — пояснил Урбан, добавив, что полиция по делам иностранцев не будет пускать в страну россиян с туристическими визами.

На владельцев рабочих или учебных виз ограничения не распространяются. И, как это ни парадоксально, туристам достаточно выбрать маршрут через одну из большинства других европейских стран.

«Эта мера не будет применяться даже в рамках пограничного контроля, который временно восстановлен на границе со Словакией. Мы граничим только со странами, входящими в Шенгенскую зону. Если россияне уже находятся в Шенгенской зоне, мы не будем препятствовать их въезду на нашу территорию», — отметил представитель.

«Штрафа для них нет, и мы не будем аннулировать их визы. Единственный случай, когда мы откажем им во въезде, — это если они прибудут в один из пяти международных аэропортов Чехии из страны, не входящей в Шенгенскую зону», — уточнил Урбан.

МВД уже уведомило авиаперевозчиков о новых требованиях через Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).

По данным министерства, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывает до 200 граждан России. Что происходит с теми, кого не пускают на территорию Чехии после приземления?

«Авиакомпания несет ответственность за то, чтобы не допустить такого человека к полету. Если авиакомпания доставляет его в Чешскую Республику, она несет ответственность за его транспортировку из Чешской Республики с максимально ранней стыковкой рейсов», — сообщила пресс-секретарь аэропорта имени Вацлава Гавела Клара Дивишкова.

В Чехии шесть общедоступных международных аэропортов, пять из которых имеют регулярное воздушное сообщение – в Праге, Брно, Остраве, Пардубице и Карловых Варах. Нежелательные посетители остаются в аэропорту Рузине в транзитной зоне Т1.

«Авиакомпания несет ответственность за обеспечение их питанием и размещением до вылета через своего партнера по обслуживанию в аэропорту. Для размещения таких пассажиров в транзитной зоне можно использовать AeroRooms», — добавила Дивишкова.

Источник: seznamzpravy.cz