За неделю временную защиту в Чехии получили 3 574 украинца. Всего во время войны — 446 811 человек

Власти больше не выдают визы в выходные, поэтому больше всего заявлений приходится на понедельник, когда снова открывается регистрация. Так случилось и на этой неделе, когда в понедельник обратились 1296 заявителей из Украины, а уже в среду было выдано более тысячи виз.
Министерство финансов заявило в четверг, что к концу сентября государство потратило 13,9 миллиарда долларов на беженцев, а местные органы власти к концу июля потратили три миллиарда.
Самой большой статьей расходов являются социальные пособия, на которые Чехия выплатила семь миллиардов крон. Расходы на здравоохранение, связанные с украинскими беженцами, составили 3,5 млрд крон, а расходы на проживание – 2,4 млрд крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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