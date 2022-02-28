За неделю временную защиту в Чехии получили 3 574 украинца. Всего во время войны — 446 811 человек

За последние семь дней временную защиту в Чехии получили 3574 украинских беженца. Это на 719 виз меньше, чем неделю назад. С начала российского вторжения в Украину в феврале чешское государство выдало всего 446 811 временных виз, как следует из данных, ежедневно публикуемых МВД в Twitter.

Власти больше не выдают визы в выходные, поэтому больше всего заявлений приходится на понедельник, когда снова открывается регистрация. Так случилось и на этой неделе, когда в понедельник обратились 1296 заявителей из Украины, а уже в среду было выдано более тысячи виз.

Министерство финансов заявило в четверг, что к концу сентября государство потратило 13,9 миллиарда долларов на беженцев, а местные органы власти к концу июля потратили три миллиарда.

Самой большой статьей расходов являются социальные пособия, на которые Чехия выплатила семь миллиардов крон. Расходы на здравоохранение, связанные с украинскими беженцами, составили 3,5 млрд крон, а расходы на проживание – 2,4 млрд крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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