Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября

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Frontend-разработчик
Где: Прага
Краткое описание: компания с офисом в Праге и Словениии ищет опытного (более 4-5 лет) фронтенд-разработчика на полный рабочий день.
Строитель-каменщик
Где: Нимбурк
Краткое описание: ищут мужчину на строительство в Нимбурке. Возможность аванса после первой недели работы и возможность бесплатного проживания. Требуется хотя бы начальное знание чешского языка.
Разработчик источников электропитания
Где: Прага
Краткое описание: требуются опытные специалисты — разработчики источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования на компьютере — желательно.
Оператор на складе
Где: Пльзень
Краткое описание: распаковка и сортировка посылок, контроль и переупаковка товара, сканирование кодов и других этикеток, а также устранение мелких дефектов.
Менеджер в обменный пункт/кассир
Где: Прага
Краткое описание: работа с подчиненными (контроль касс, поиск сотрудников, собеседования, прием на работу), умение работать с кассой и другие обязанности.
Источник: 420on.cz — Раздел вакансий
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