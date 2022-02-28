Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Frontend-разработчик

Где: Прага

Краткое описание: компания с офисом в Праге и Словениии ищет опытного (более 4-5 лет) фронтенд-разработчика на полный рабочий день.

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Строитель-каменщик

Где: Нимбурк

Краткое описание: ищут мужчину на строительство в Нимбурке. Возможность аванса после первой недели работы и возможность бесплатного проживания. Требуется хотя бы начальное знание чешского языка.

Подробности и контакты

Разработчик источников электропитания

Где: Прага

Краткое описание: требуются опытные специалисты — разработчики источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования на компьютере — желательно.

Подробности и контакты

Оператор на складе

Где: Пльзень

Краткое описание: распаковка и сортировка посылок, контроль и переупаковка товара, сканирование кодов и других этикеток, а также устранение мелких дефектов.

Подробности и контакты

Менеджер в обменный пункт/кассир

Где: Прага

Краткое описание: работа с подчиненными (контроль касс, поиск сотрудников, собеседования, прием на работу), умение работать с кассой и другие обязанности.

Подробности и контакты

Источник: 420on.cz — Раздел вакансий

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