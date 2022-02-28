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Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 октября
15:15
164
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Frontend-разработчик

Где: Прага

Краткое описание: компания с офисом в Праге и Словениии ищет опытного (более 4-5 лет) фронтенд-разработчика на полный рабочий день.

Подробности и контакты

Строитель-каменщик

Где: Нимбурк

Краткое описание: ищут мужчину на строительство в Нимбурке. Возможность аванса после первой недели работы и возможность бесплатного проживания. Требуется хотя бы начальное знание чешского языка. 

Подробности и контакты

 Разработчик источников электропитания

Где: Прага

Краткое описание: требуются опытные специалисты — разработчики источников электропитания AC-DC, DC-DC. Наличие высшего образования в данном направлении приветствуется. Умение моделирования/симулирования на компьютере — желательно.

Подробности и контакты

Оператор на складе

 Где: Пльзень

Краткое описание: распаковка и сортировка посылок, контроль и переупаковка товара, сканирование кодов и других этикеток, а также устранение мелких дефектов. 

Подробности и контакты

 Менеджер в обменный пункт/кассир

Где: Прага

Краткое описание: работа с подчиненными (контроль касс, поиск сотрудников, собеседования, прием на работу), умение работать с кассой и другие обязанности.

Подробности и контакты

 

Источник: 420on.cz  — Раздел вакансий

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