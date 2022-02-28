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Женщине в Чехии предъявлено обвинение из-за аварии, виновницей которой стала ее собака

Женщине в Чехии предъявлено обвинение из-за аварии, виновницей которой стала ее собака

Партнер рубрики:
Kochy
17 октября
20:25
273
Полиция предъявила обвинение женщине, чья собака стала причиной дорожно-транспортного происшествия. Собака выбежала на дорогу и чуть не попала под колеса мотоцикла. Женщина может попасть в тюрьму на срок до двух лет.

Женщине в Чехии предъявлено обвинение из-за аварии, виновницей которой стала ее собака

Пресс-секретарь полиции Вера Мжикова сообщила об этом деле 17 октября после того, как женщине были предъявлены обвинения.

По данным полиции, собака перебежала дорогу 72-летнему мотоциклисту. Женщина отстегнула поводок, чтобы собака могла погулять, но та выпрыгнула из леса прямо под колеса мотоцикла, который разбился.

«Мотоциклист получил травмы, которые потребовали госпитализации и нескольких недель лечения. Собака не пострадала», — рассказали в пресс-службе.

Полиция пришла к выводу, что в аварии виновата хозяйка собаки, и обвинили ее в причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. За это суд может отправить ее в тюрьму на срок до двух лет.

Источник: novinky.cz



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