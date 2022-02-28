В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены

Чешский дом сейчас работает только в режиме обслуживания. Чехия закрыла его в начале марта из-за агрессии России в отношении Украины и безопасности граждан Чехии в России.
Утром 17 октября сотрудники администрации Тверского района демонтировали 19 метров забора. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях имущество Чешского дома является неотъемлемой частью Посольства Чехии в России.
«Мы считаем это серьезным посягательством на имущество Чехии, которое у нас есть в Москве. На данный момент мы оцениваем инцидент и будем решать с российской стороной по соответствующим дипломатическим каналам», — заявил министр иностранных дел Ян Липавски («Пираты»).
Работники посольства Чехии сегодня построили временное ограждение из проволочных блоков вместо снятого забора.
Обширный комплекс «Чешский дом» в Москве находится примерно в полукилометре от посольства Чехии и в 2,5 км от Красной площади и Кремля и является крупнейшим объектом, принадлежащим Чешской Республике за рубежом.
Строительство было завершено в 1986 году. Из 50 квартир сейчас заняты только две. За работой Чешского дома следят трое чешских и четверо русских рабочих.
Деятельность Чешского дома была ограничена с прошлого года после дипломатического конфликта между Чехией и Россией из-за дела о взрыве складов боеприпасов в Врбетице. Раскол привел к сокращению как числа работников чешского посольства, так и числа русских, нанятых чехами в Москве.
Прошлым летом прекратилась работа ресторана и гостиницы в Чешском учреждении в Москве, а вот на аренду квартир и офисов ситуация в то время не повлияла.
Источник: novinky.cz