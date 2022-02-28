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В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены

В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены

Партнер рубрики:
Kochy
17 октября
20:46
681
У здания Чешского дома в Москве местные власти 17 октября приказали снять часть ограждения, по их словам, строительство не было разрешено. Министерство иностранных дел Чехии считает это серьезным посягательством на собственность. Об этом вечером сообщило Чешское телевидение (ЧТ).

В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены

Чешский дом сейчас работает только в режиме обслуживания. Чехия закрыла его в начале марта из-за агрессии России в отношении Украины и безопасности граждан Чехии в России.

Утром 17 октября сотрудники администрации Тверского района демонтировали 19 метров забора. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях имущество Чешского дома является неотъемлемой частью Посольства Чехии в России.

«Мы считаем это серьезным посягательством на имущество Чехии, которое у нас есть в Москве. На данный момент мы оцениваем инцидент и будем решать с российской стороной по соответствующим дипломатическим каналам», — заявил министр иностранных дел Ян Липавски («Пираты»).

Работники посольства Чехии сегодня построили временное ограждение из проволочных блоков вместо снятого забора.

Обширный комплекс «Чешский дом» в Москве находится примерно в полукилометре от посольства Чехии и в 2,5 км от Красной площади и Кремля и является крупнейшим объектом, принадлежащим Чешской Республике за рубежом.

Строительство было завершено в 1986 году. Из 50 квартир сейчас заняты только две. За работой Чешского дома следят трое чешских и четверо русских рабочих.

Деятельность Чешского дома была ограничена с прошлого года после дипломатического конфликта между Чехией и Россией из-за дела о взрыве складов боеприпасов в Врбетице. Раскол привел к сокращению как числа работников чешского посольства, так и числа русских, нанятых чехами в Москве.

Прошлым летом прекратилась работа ресторана и гостиницы в Чешском учреждении в Москве, а вот на аренду квартир и офисов ситуация в то время не повлияла. 

Источник: novinky.cz



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