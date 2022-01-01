В пятницу, 28 октября, в Чехии будут закрыты крупные магазины

Часы работы магазинов в праздничные дни в Чешской Республике регулируются законом о розничной и оптовой торговле. Этот закон вступил в силу 1 октября 2016 года. Он гласит, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны оставаться закрытыми в определенные праздничные дни.
Закон, запрещающий торговлю в дни государственных праздников, не распространяется на магазины с торговой площадью менее 200 квадратных метров, заправочные станции, аптеки, магазины в медицинских учреждениях, а также магазины в местах с повышенной концентрацией людей (аэропорты, железнодорожные вокзалы). Например, будут закрыты гипермаркеты и супермаркеты. Торговые сети информируют об этом в социальных сетях и на своих сайтах. Покупателям рекомендуется делать покупки заранее.
Ограничения продаж в определенные праздничные дни в магазинах площадью более 200 квадратных метров применяются с конца 2016 года. Крупные магазины должны оставаться закрытыми 1 января, в пасхальный понедельник, а также 8 мая, 28 сентября, 28 октября, 25 и 26 декабря.
За несоблюдение этого закона оператор может быть оштрафован на сумму до 1 млн крон.
Источник: e15.cz
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