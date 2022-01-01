Полиция проводит следственные действия в магистрате в Брно

18 октября полиция проводит следственные действия в администрации Брно. Информацию Radiožurnál подтвердил пресс-секретарь муниципалитета Филип Понухалек. По данным VSZ Olomouc, полиция задержала 10 человек. По информации ЧТК, сотрудники полиции работают в жилищном отделе и в офисе заместителя мэра Петра Гладика (KDU-ČSL), который является кандидатом в министры окружающей среды.

Ярослав Ибегей, пресс-секретарь Национального управления по борьбе с организованной преступностью (NCOZ), заявил: «Могу констатировать, что наше ведомство сегодня проводит следственные действия в рамках уголовного производства. Информацию может предоставить только прокуратура в Оломоуце».

Как уже сообщал 420on, полиция расследует деятельность, связанную с приватизацией квартир. Полицейские из Национального управления по борьбе с организованной преступностью задержали восемь человек по подозрению в совершении преступной деятельности при распределении городских квартир и нежилых помещений в Брно.

Один из них — председатель жилищного комитета и политик ODS Отакар Брадач, другой — руководитель агентства недвижимости Зденек Червинка.

Вице-мэр Петр Гладик является действующим кандидатом на пост министра окружающей среды.

В последние годы в Брно полиция несколько раз совершала следственные действия в связи с возможной покупкой квартир и получением взяток. Ей удалось раскрыть организованную преступную группу, в которую входили местные политики из движения ANO, чиновники и бизнесмены. Дело проходило под названием Stoka, и речь в нем шла о влиянии на государственные контракты в мэрии района Брно-Центр. Приговоры вынесли в мае этого года. Бывший вице-мэр Брно-Центр Йиржи Швахула получил максимальное наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. Суд вынес приговоры еще восьми фигурантам дела и двум компаниям.

Источник: novinky.cz

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