Чешские работодатели могли бы оплачивать сотрудникам электричество при работе из дома, но есть нюансы

Попытки Министерства труда и социальных дел облегчить сотрудникам работу из дома, то есть из так называемого хоум-офиса, и заставить работодателей покрывать расходы на электроэнергию, наткнулись на критику со стороны правительства, Бюро труда и Министерства финансов.

Поправку в Трудовой кодекс, которая должна была установить правила для хоум-офисов, раскритиковали в пух и прах. Министерству, вероятно, придется основательно доработать проект.

Среди прочего поправка предполагала, что работодатели разрешат отдельным группам людей работать удаленно, если позволяет характер их работы.

Главным образом это касается родители детей до 15 лет, беременных женщин и лиц, длительное время ухаживающих за тяжелобольным человеком. Хоум-офис не предусмотрен для продавцов, строителей и представителей других профессий, где требуется присутствие на рабочем месте. Согласно поправке, работодателю будет грозить штраф за отказ удовлетворить просьбу работника без уважительных причин.

Поправка также призвана скорректировать условия работы на дому, в том числе способы связи между компанией и работником, объем работы и возмещение части затрат, понесенных работниками. Это, например, потребление электроэнергии. Для него Министерство установило фиксированную ставку в размере 2,80 кроны за каждый начатый час работы. При отработанных 160 часах это составляет 448 крон в месяц.

Правительство обеспокоено возрастным ограничением для детей, родители которых могут подать заявление на хоум-офис, и хочет снизить его до восьми лет.

«В целом удаленная работа из дома — это преимущество, которое может предоставить работодатель в соответствии с особенностями должности. Это не должно быть обязательством для работодателя», — говорится в комментарии Бюро по трудоустройству.

Ведомство беспокоит и то, как Минтруда рассчитывает расходы на сотрудников. Например, ставка в 2,80 крон в час за коммунальные услуги кажется ему слишком низкой.

«Мы требуем доработать текст, чтобы из него не возникала обязанность работодателя выполнять запросы на удаленную работу», — говорится в комментарии Минфина.

Аналогичные комментарии сделали и другие стороны, такие как Министерство транспорта и Управление государственного представительства по имущественным вопросам (ÚZSVM). По их словам, компенсация затрат также должна быть добровольной, и следует проводить различие между желаемой и обязательной работой на дому.

Министерство юстиции также возмущается обязательством для работодателей выполнять просьбы сотрудников об удаленной работе.

«Как бы ни были понятны причины, изложенные в данных положениях, работодателю не предоставляется возможность учитывать, например, негативный опыт работы данного сотрудника в дистанционном режиме в предыдущие периоды», — говорится в комментарии министерства.

Источник: novinky.cz

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