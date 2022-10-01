Путешествовать на поезде в Чехии можно будет быстрее

В Чехии в следующем году ускорится железнодорожный транспорт. Компания České dráhy (ČD) рассчитывает сократить время в пути между Прагой и югом Чехии, а также постепенно ускорить сообщение из столицы в Моравию.

В следующем году ČD запустит новые маршруты в Вену, Цюрих и Росток. Другие перевозчики также будут ездить чаще. Новое расписание движения вступит в силу с воскресенья, 11 декабря.

Например, поезда должны увеличить скорость в четвертом коридоре на маршруте между Прагой и Ческе-Будеевице. EuroCity или InterCity смогут преодолевать маршрут за 100 минут, что на 18 минут быстрее, чем сейчас. Две пары новых высокоскоростных поездов Silva Nortica из Праги в Вену также будут курсировать по четвертом коридору.

На полчаса раньше в Моравии

Ожидается, что ускорится и маршрут из Праги в Ческа-Тршебову и далее в Брно. На некоторых соединениях поезда Pendolino между Прагой и Остравой должны сократить время в пути на полчаса по сравнению с нынешним. Поездка будет занимать чуть больше трех часов.

По словам директора ČD Михала Крапинца, с новым расписанием поезда станут экологичной альтернативой автомобилям и автобусам.

«Вместо того чтобы стоять в пробках, искать свободные парковочные места и водить машину, есть альтернатива в виде современных поездов», — сказал Крапинец.

Другие перевозчики также ускорят перевозки по внутренним коридорам. В новом расписании Leo Express время в пути на некоторых соединениях из Праги в Остраву будет сокращено на 16 минут, а в Кошице — на 37 минут.

В то же время Leo Express обновит еще две пары поездов с конечной станцией в Карвине, а через два года в расписание вернется остановка в Усти-над-Орлице.

Чешские железные дороги также готовятся повысить тарифы. О повышении цен компания обещает объявить в ближайшие дни. В ČD сообщают, что повышение цен должно покрыть большую часть инфляции этого года, которая, вероятно, составит около 15%.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день