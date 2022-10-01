Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Путешествовать на поезде в Чехии можно будет быстрее

Путешествовать на поезде в Чехии можно будет быстрее

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
18 октября
13:32
384
В Чехии в следующем году ускорится железнодорожный транспорт. Компания České dráhy (ČD) рассчитывает сократить время в пути между Прагой и югом Чехии, а также постепенно ускорить сообщение из столицы в Моравию.

Путешествовать на поезде в Чехии можно будет быстрее

В следующем году ČD запустит новые маршруты в Вену, Цюрих и Росток. Другие перевозчики также будут ездить чаще. Новое расписание движения вступит в силу с воскресенья, 11 декабря.

Например, поезда должны увеличить скорость в четвертом коридоре на маршруте между Прагой и Ческе-Будеевице. EuroCity или InterCity смогут преодолевать маршрут за 100 минут, что на 18 минут быстрее, чем сейчас. Две пары новых высокоскоростных поездов Silva Nortica из Праги в Вену также будут курсировать по четвертом коридору.

 

На полчаса раньше в Моравии

Ожидается, что ускорится и маршрут из Праги в Ческа-Тршебову и далее в Брно. На некоторых соединениях поезда Pendolino между Прагой и Остравой должны сократить время в пути на полчаса по сравнению с нынешним. Поездка будет занимать чуть больше трех часов.

По словам директора ČD Михала Крапинца, с новым расписанием поезда станут экологичной альтернативой автомобилям и автобусам.

«Вместо того чтобы стоять в пробках, искать свободные парковочные места и водить машину, есть альтернатива в виде современных поездов», — сказал Крапинец.

Другие перевозчики также ускорят перевозки по внутренним коридорам. В новом расписании Leo Express время в пути на некоторых соединениях из Праги в Остраву будет сокращено на 16 минут, а в Кошице — на 37 минут.

В то же время Leo Express обновит еще две пары поездов с конечной станцией в Карвине, а через два года в расписание вернется остановка в Усти-над-Орлице.

Чешские железные дороги также готовятся повысить тарифы. О повышении цен компания обещает объявить в ближайшие дни. В ČD сообщают, что повышение цен должно покрыть большую часть инфляции этого года, которая, вероятно, составит около 15%.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день



читайте по теме
Assets
15 октября
15:13
1178
Общество
В Праге спустя 50 лет будут курсировать троллейбусы, линия пройдет через Летняны и Чаковице
Assets
15 октября
08:55
2707
Общество
Из Чехии в Украину уезжает больше людей, чем приезжает
Assets
10 октября
16:30
9652
О Чехии
dTest: Права, о которых должны знать пассажиры железных дорог в Чехии
Assets
09 октября
14:17
756
Общество
Чехи пользуются общественным транспортом чаще, чем остальные европейцы
Последние новости:
Assets
18 октября
15:33
1
Общество
Шабаш ведьм: в Праге полуголая женщина танцевала вокруг горящих качелей на детской площадке
Assets
18 октября
14:06
262
Политика
Премьер Чехии: мы отреагируем на снос забора вокруг Чешского дома в Москве
Assets
18 октября
12:28
304
Общество
Чешские работодатели могли бы оплачивать сотрудникам электричество при работе из дома, но есть нюансы
Assets
18 октября
11:00
417
Общество
Полиция проводит следственные действия в магистрате в Брно
Assets
18 октября
10:38
1120
Экономика
Пять человек пострадали в крупном ДТП в центре Праги
Assets
18 октября
09:46
798
Общество
В пятницу, 28 октября, в Чехии будут закрыты крупные магазины
Assets
18 октября
08:21
367
Общество
Прага хочет снизить минимальное количество парковочных мест для новостроек
Assets
17 октября
20:46
2295
Общество
В Москве демонтировали часть ограждения у здания Чешского дома, чехи возмущены
Assets
17 октября
20:25
670
Общество
Женщине в Чехии предъявлено обвинение из-за аварии, виновницей которой стала ее собака
Assets
17 октября
15:15
1216
Общество
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 17 октября


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы