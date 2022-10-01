Шабаш ведьм: в Праге полуголая женщина танцевала вокруг горящих качелей на детской площадке

Рано утром 18 октября патруль пражской полиции увидел полуобнаженную 33-летнюю женщину, танцующую вокруг охваченных огнем качелей на детской площадке в Глоубетине. Женщина была задержана по подозрению в совершении преступления.

Инцидент произошел на детской площадке на улице Šestajovická.

«Вокруг горящих качелей танцевала полуголая женщина. Полицейскому удалось убедить ее одеться, но потушить огонь им не удалось, поэтому была вызвана машина пожарной охраны», — рассказали правоохранители. По словам пожарных, качели кто-то поджег преднамеренно.

Охранники сравнили происходящее с шабашем ведьм. Они отметили, что 33-летняя женщина была задержана по подозрению в преступной деятельности, а на месте происшествия произведен обыск.

«Ритуал, по-видимому, был вовремя прерван, поскольку никаких других темных или магических существ обнаружено не было», — добавили стражи правопорядка.

Источник: novinky.cz